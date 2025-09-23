কমেডি গল্পে আসছে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বেশ কয়েকটি সিনেমা। সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’। আগামী ৩ অক্টোবর সিনেমাটি মুক্তি পাবে বলে জানান নির্মাতা নাসিম সাহনিক।
নির্মাতা বলেন, “ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’ একটি ট্রাভেল স্টোরি। সঙ্গে রয়েছে রোমান্টিক এবং কমেডি উপাদান। করোনা পরবর্তী সময়ে রিফ্রেশমেন্টের জন্য কুয়াকাটায় বেড়াতে যাওয়া বেশকিছু ব্যাচেলর গ্রুপকে নিয়ে এই চলচ্চিত্রের কাহিনী এগিয়ে যায়। চলচ্চিত্রটিতে উঠে এসেছে করোনা পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবনকে উপভোগ করার যে তাড়না, সেই বিষয়টি। জীবন যে মহামূল্যবান এই বোধটা সেই সময়ে মানুষের মাঝে বেশ জোড়ালোভাবে কাজ করেছে। চলচ্চিত্রটি দেখার সময় জীবনের নানা লক্ষ্য উপলক্ষ দর্শককে ভাবাবে।’
সিনেমার অভিনেতা মুকিত জাকারিয়া জানান, ‘ঈদ উৎসবের পর পূজার উৎসেবও আমার অভিনীত চলচ্চিত্র মুক্তি পাচ্ছে জেনে ভালো লাগছে। চলচ্চিত্রটি পরিচালক নাসিম সাহনিক বেশ যত্ন নিয়ে বানিয়েছেন। আশা করি দর্শক চলচ্চিত্রটি দেখে মুগ্ধ হবে।’
অভিনেত্রী শিরিন শিলা জানান, ‘চলচ্চিত্রটিতে তার চরিত্রটি দারুণ। তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন চরিত্রটিকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার। চলচ্চিত্রটিতে অনেক শিল্পী। সবাই বেশ মেধাবী। টানটান উত্তেজনাময় এই চলচ্চিত্রটি দর্শক পছন্দ করবে বলে আমার বিশ্বাস।’
আম্মাজান ফিল্মস প্রযোজিত এ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন সজল নূর, কায়েস আরজু, কচি খন্দকার, তারেক মাহমুদ, সুবর্ণা সাইদ, মুসাফির সৈয়দ, রেবেকা, শাহনুর, দোলন দে, অপ্সরা, শিশির আহমেদ, লাবনি লাকি, আফফান মিতুল, নাসিম সাহনিক, শান্তা পল প্রমুখ।
এমআই/এলআইএ/জেআইএম