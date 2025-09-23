  2. বিনোদন

তাহসানের জন্য পাগলামি করতেন অভিনেত্রী প্রসূন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাঁয়ে তাহসান খান ও ডানে অভিনেত্রী প্রসূন

সংগীতশিল্পী তাহসান রহমান খান সম্প্রতি সংগীতাঙ্গন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। এ খবরে ভক্ত ও সহকর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে নানান প্রতিক্রিয়া। কেউ দুঃখ প্রকাশ করছেন, কেউ আবার প্রিয় তারকাকে জানাচ্ছেন শুভকামনা।

তাহসানের এ বিদায়ে অভিমানী হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন একটি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী প্রসূন আজাদও। তিনি জানিয়েছেন, এমন একটা সময় ছিল যখন গায়ক তাহসানের জন্য পাগলামি করতেন অভিনেত্রী।

শৈশবের স্মৃতি টেনে প্রসূন লিখেছেন, ‘আমি বহু আগে থেকে আপনার ভক্ত। এই সময়ের ফ্যান নই। যে সময়ে টিফিনের টাকা জমিয়ে রাখতাম আপনার অফবিট ক্যাসেট বা সিডি কিনব বলে, আমি সেই সময়ের ভক্ত। যার স্কুল ব্যাগে সাদা মার্কারে লেখা থাকত ‘তাহসান প্লাস প্রসূন’। আমি আপনার তেমন একজন ফ্যান।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘পল্টন পুলিশ কোয়ার্টার্সের দেয়ালজুড়ে লেখা ছিল ‘তাহসান’। বিচার-সালিস যতই হোক না কেন, লেখাগুলো মুছতে দিইনি আমি। তখন সবাই বলত এসব কী পাগলামি! অপমান সহ্য করেছি, কিন্তু আপনাকে নিয়ে সামান্য কটূক্তিও মেনে নিতে পারিনি।’

প্রসূন জানান, ছোটবেলায় ভক্তি যেমন ছিল, আজও তা অটুট। ‘কাজের প্রয়োজনে যেদিন প্রথম আপনাকে কাছ থেকে দেখলাম, তারপর কত আড্ডা, কত অনুষ্ঠান... কিন্তু আপনি বুঝতেই পারেননি, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ভক্ত তখন আপনাকেই দেখছে। আমার এখনো মনে হয়, এমন ভক্ত হয়তো আপনি আর পাননি।’

প্রসূন আজাদ বলেন, ‘আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আগের মতোই রয়ে গেছে। সেই স্কুলছাত্রীর ব্যাগে লেখা নামের মতোই এখনো মনের ভেতর লেখা আছে। আপনার সাফল্যই আমাদের আনন্দ। গান কিংবা অভিনয় যেখানেই থাকুন না কেন, ভালো থাকুন তাহলেই আমরা খুশি।’

