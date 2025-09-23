  2. বিনোদন

সৃজিতের জন্মদিনে যা লিখলেন চঞ্চল

প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সৃজিতকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা দিয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী

আজ ২৩ সেপ্টেম্বর। কলকাতার চলচ্চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখার্জির জন্মদিন। এই বিশেষ দিনে তাকে স্মরণ করে এক আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। চঞ্চল লিখেছেন, ‌‘আপনার জন্মদিনে আজ কলকাতায় এত অতি বৃষ্টি কেন, সেটাও বুঝলাম না।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সৃজিতের সঙ্গে দুটি ছবি শেয়ার করে চঞ্চল লেখেন, ‘ভদ্রলোকের সাথে এত বড় একটা সিনেমায় কাজ করলাম ‘পদাতিক’। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, তার সঙ্গে তেমন কোনও আলাদা ছবিও নেই আমার! অনেক খোঁজাখুঁজির পর কিছু গ্রুপ ছবি থেকে কেটে নিজেদের দুজনের দুটো ছবি আলাদা করে বের করলাম। এই গ্রুপ ছবি থেকে যারা কাটা পড়েছেন, অনুগ্রহ করে তারা কিছু মনে করবেন না। কারণ… আজ জন্মদিনটা সৃজিত মুখার্জির!’

তিনি আরও লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন সৃজিত দা… আপনার জন্মদিনে আজ কলকাতায় এত অতি বৃষ্টি কেন, সেটাও বুঝলাম না। ‘পদাতিক’ আমার জীবনের একটি অতি প্রিয় এবং স্মরণীয় কাজ হয়ে থাকবে।’

সৃজিত মুখার্জির জন্ম ১৯৭৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং পরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। পেশাগত জীবনের শুরুতে তিনি অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু মনের টানে চলে আসেন থিয়েটার এবং শেষমেশ চলচ্চিত্র নির্মাণে।

২০১০ সালে তার প্রথম ছবি ‘অটোগ্রাফ’ মুক্তি পায়। সেটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এরপর একের পর এক চলচ্চিত্রে তিনি দর্শক ও সমালোচকদের মন জয় করে নেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি ২০১১ সালে ‘বাইশে শ্রাবণ’, ২০১২ সালে ‘হেমলক সোসাইটি’, ২০১৩ সালে ‘মিশর রহস্য’, ২০১৪ সালে ‘জাতিস্মর’ ও ‘চতুষ্কোণ’ ২০১৫ সালে ‘নির্বাক’ এবং ‘রাজকাহিনী’ চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন।

২০১৪ সালে ‘জাতিস্মর’ সিনেমাটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে চারটি বিভাগে পুরস্কার অর্জন করে। এরপরের বছর ‘চতুষ্কোণ’ সিনেমার জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা পরিচালক ও সেরা চিত্রনাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি পান।

এখন তার নতুন চলচ্চিত্র ‘পদাতিক’ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে। এই ছবিতে কাজ করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, যার চোখে এই কাজটি তার ক্যারিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

