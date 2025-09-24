এক নির্ঝরের নতুন অ্যালবামে চার গায়িকার গান

এক নির্ঝরের নতুন অ্যালবামে চার গায়িকার গান
আগামীকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হচ্ছে গানশালা নিবেদিত এক নির্ঝরের গানের নতুন অ্যালবাম ‘বুঝলাম’। এনামুল করিম নির্ঝরের কথা ও সুরে চারটি গান থাকছে এ অ্যালবামে। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন চার জনপ্রিয় নারী সংগীতশিল্পী। তারা হলেন সোমনুর মনির কোনাল, মাশা ইসলাম, দোলা রহমান ও অন্তরা রহমান।
কোনাল গেয়েছেন ‘দৃশ্যের ছায়া’, মাশা ইসলাম গেয়েছেন ‘একইভাবে বুঝলাম’, অন্তরা রহমান গেয়েছেন ‘বোঝাপড়া শব্দটা’ এবং দোলা রহমান গেয়েছেন ‘থাকলে সাহস’ শিরোনামের গানগুলো। সবগুলো গানের সংগীতায়োজন করেছেন অটমনাল মুন।
অ্যালবাম নিয়ে এনামুল করিম নির্ঝর বলেন, ‘অনেকদিন ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। কথার সঙ্গে যদি সুর ও সংগীতায়োজনে নতুনত্ব আনা যায়, শিল্পীরা তা গভীরভাবে অনুভব করতে পারবেন। সেখান থেকেই ব্লুজ ঘরানাকে বেছে নেওয়া। গানগুলো আত্মদ্বন্দ্ব ও একাকিত্বের বৈচিত্র্যময় অনুভূতি তুলে ধরেছে। সবাইকে শোনার আমন্ত্রণ।’
অটমনাল মুন জানান, ‘এক নির্ঝরের গানের এ অ্যালবামটি অন্য রকম। চারজন জনপ্রিয় নারী শিল্পী ব্লুজ ঘরানার গান করেছেন। শ্রোতাদের ভালো লাগবে বলে আশা করছি।’
কোনাল বলেন, ‘এই সময়ের চারজন শিল্পী মিলে চারটি ব্লুজ গাইলাম। দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। গানগুলোর কথা ও সুর শ্রোতাদের মনে ধরবে বলে বিশ্বাস করি।’
মাশাও খুব উত্তেজিত এই অ্যালবামে গান করে। তিনি বলেন, ‘এটা একটা যত্ন ও আবেগ নিয়ে তৈরি প্রজেক্ট। আমরা সবাই আশাবাদী গানগুলো সবার ভালো লাগবে বলে।’
অ্যালবাম ‘বুঝলাম’ গানশালার সিএসআর (করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি) ও আইএসআর (ইন্টেলেকচুয়াল সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি)-এর সমন্বিত প্রকল্পের অংশ। এর লক্ষ্য সংগীতশিল্পীদের জন্য টেকসই উপার্জনের পথ তৈরি করা। পুরো উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমে গান লিখে, সুর করে এবং তত্ত্বাবধান করেছেন এনামুল করিম নির্ঝর।
প্রথম গান ‘দৃশ্যের ছায়া’ (কোনালের কণ্ঠে) প্রকাশিত হবে ২৫ সেপ্টেম্বর গানশালা-ইকেএনসি ইউটিউব চ্যানেলে। এরপর প্রতি সপ্তাহে একটি করে গান মুক্তি পাবে।
