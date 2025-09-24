লতা মঙ্গেশকরকে প্রণাম করেন মোদি, আমাদের শিল্পীদের কদর নেই: সাবিনা
বাংলাদেশের জীবন্ত কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি গান করে জয় করে নিয়েছেন কোটি শ্রোতার হৃদয়। বাংলা চলচ্চিত্রের গানে তার অবদান তুলনাহীন। সম্প্রতি অসুস্থতা কাটিয়ে আবারো গানে ফিরেছেন তিনি। সম্প্রতি কণ্ঠ দিয়েছেন ‘অতীত গল্পগুলি’ শিরোনামের নতুন গানে। লিখেছেন এফ এ মিউজিকের কর্ণধার ফারুক আনোয়ার, সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন সম্রাট আহমেদ।
গানটির রেকর্ডিং শেষে সাবিনা ইয়াসমিন কথা বলেন সংগীত ও শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে। সেই আড্ডায় উঠে আসে জীবনের অভিজ্ঞতা, আক্ষেপ ও প্রত্যাশার কথা।
তিনি দেশে শিল্পীদের কদর নেই দাবি করে বলেন, ‘আমাদের দেশে শিল্পীদের কখনোই তেমন কদর ছিল না, এখনো নাই। রাষ্ট্রের কর্ণধাররা গান-বাজনাকে মূল্য দেন না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেখেছেন? তিনি প্রকাশ্যে লতা মঙ্গেশকরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন। ওরা গানকে ভালোবাসে, শিল্পীদের মর্যাদা দেয়। আমাদের দেশে এমনটা কি কখনো হয়েছে? পাইনি।’
তার কণ্ঠে ছিল স্পষ্ট ক্ষোভ। তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে কত বড় বড় শিল্পী ছিলেন। সুবীর নন্দী, এন্ড্রু কিশোর, ফরিদা পারভীন। কেউই যথাযথ সম্মান পাননি। তাদের গানগুলো আর্কাইভ করে রাখার উদ্যোগও নেই। অথচ পাশের দেশে শিল্পীদের সম্মান দিতে জানে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এখানে শিল্পীরা অবহেলিত হয়েই থেকে যান।’
ব্যক্তিগত জীবনে কোনো আক্ষেপ নেই জানালেও শিল্পীদের জন্য রয়্যালটির বিষয়টি বড় কষ্টের জায়গা বলে মনে করেন তিনি। ‘আমি সব পেয়েছি। আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পীদের জন্য রয়্যালিটি নেই। পৃথিবীর সব দেশেই রয়্যালিটি থাকে। থাকলে শিল্পীদের পরিবার ভালোভাবে বাঁচতে পারত। যেমন আবদুল আলীম, আবদুর রহমান বয়াতির পরিবার। তাদের মতো শিল্পী আর আসবে না। কিন্তু রয়্যালটি না থাকায় তারা অবহেলিত’- যোগ করেন সাবিনা।
নতুন গান গাইলেও মানুষ বারবার পুরনো গান শুনতে চান বলে মন্তব্য করেছেন এই শিল্পী। সাবিনা ইয়াসমিনের ভাষ্য, ‘ষাট-সত্তরের দশকের গানগুলো এখনো সবাই শুনতে চায়। হয়তো ৫০ বছর পরও মানুষ সেই গানগুলো শুনতে চাইবে। সেই সময়টাতে অনেকেই শুধু গান শোনার জন্য হলে যেতেন। নতুন গান গাইলেও সেই আগ্রহ থাকে না। তবে আমি আশাবাদী। ভালো গান হলে মানুষ শুনবেই।’
বাংলা চলচ্চিত্রের গানের বর্তমান অবস্থা নিয়ে হতাশা আছে তার কণ্ঠে। তিনি বলেন, ‘আমাদের করণীয় কিছু নেই। প্রডিউসার, ডিরেক্টররা সিদ্ধান্ত নেবেন। শিল্পীরা শুধু গাইতে পারে। আগের মতো ঐক্য নেই, একসঙ্গে কিছু করার মানুষও নাই।’
নিজের নতুন গান প্রসঙ্গে সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ‘সবকিছু মিলিয়ে গানটা অনেক ভালো হয়েছে। কথাগুলো সুন্দর, সুর-সংগীতও জমজমাট। গান গাইতে বসলে আমি ছোটবেলার মতোই ডুবে যাই। তখন অন্য কিছু মাথায় থাকে না। হয়তো তাই সবার মনে হয়, আমি আগের মতোই গাইছি। এটা আমার জন্য সৃষ্টিকর্তার কৃপা আর আপনাদের ভালোবাসা।’
‘অতীত গল্পগুলি’ শিরোনামের গানটি শিগগিরই করবে এফএ মিউজিক।
এলআইএ/এএসএম