একটা হাসির জন্য ৫ আগস্টের পর ‌‘মাসুল’ গুনতে হয়েছে

একটা হাসির জন্য ৫ আগস্টের পর ‘মাসুল’ গুনতে হয়েছে
মডেলিংয়ের পাশাপাশি নিয়মিত আইনপেশায়ও সক্রিয় পিয়া জান্নাতুল। একসময় তিনি সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনের চেম্বারে সহকারী আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন। কয়েক বছর আগে সুমনের সঙ্গে তার একটি ছোট ভিডিও ক্লিপ রাতারাতি বদলে দেয় পরিচিতি।
ভিডিওতে দেখা যায়, কালো কোট পরা পিয়া ব্যারিস্টার সুমনের পাশে মুচকি হাসছেন। সেই হাসি মুহূর্তেই ভাইরাল হয় সামাজিক মাধ্যমে। নতুন মুখ হলেও সেই এক ঝলক হাসিই তাকে ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে নিয়ে আসে। অসংখ্য রিলস, মিম এবং ভিডিও তৈরি হয় সেই মুহূর্তকে কেন্দ্র করে।
সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পিয়া জানালেন, সেই হাসির জন্য তাকে ‘মাসুল’ গুনতে হয়েছে। বিশেষ করে ৫ আগস্টের পর পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে গেছে। তিনি বলেন, ‘তখন আমি জানতাম না কেন হাসছিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তের ভাইরাল হওয়ার পর আমি যে পরিমাণ ভোগান্তির মধ্য দিয়ে গিয়েছি সেটা বলার বাইরে। বিশেষ করে ৫ আগস্টের পর।’
শোবিজে অনেক আইনজীবী থাকলেও নিয়মিত আদালতে প্র্যাকটিস করেন এমন তারকা পিয়া জান্নাতুল।
