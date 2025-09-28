‌‘মহা জাদু’ দিয়ে হাবিবের রাজকীয় ফিরে আসা, নস্টালজিক শ্রোতারা

‘মহা জাদু’ দিয়ে হাবিবের রাজকীয় ফিরে আসা, নস্টালজিক শ্রোতারা
বাংলা গানের জনপ্রিয় শিল্পী হাবিব ওয়াহিদ যেন আবারও ফিরিয়ে আনলেন তার সেই পুরোনো দিনের জাদু। কোক স্টুডিও বাংলার মঞ্চে প্রকাশিত হয়েছে তার নতুন গান ‘মহা জাদু’। গানটি মুক্তির পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনাভ। প্রশংসার ঝড় বইছে ইউটিউব কমেন্টে।
এই গানটিতে হাবিবের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন তাজাকিস্তানের জনপ্রিয় শিল্পী মেহেরনিগর রুস্তম। ভিন্নধর্মী এই আন্তর্জাতিক কোলাবরেশন নতুন মাত্রা যোগ করেছে গানে। গানটির বিট, সুর আর মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলছে। অনেকেই বলছেন, শ্রোতাদের যেন হাবিব ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন তার শুরুর দিককার সেই মায়াবী সুরের আমেজে।
গানটি প্রকাশের পর থেকেই ইউটিউবে ভাসছে প্রশংসার বন্যা। কেউ লিখেছেন, ‘এ যেন পুরোনো হাবিবের ফিরে আসা’। আবার কেউ লিখেছেন, ‘একেবারেই রাজকীয় কামব্যাক’। একজন লিখেছেন, ‘আমাদের কাছ থেকে কে কে চলে গেছেন, জুবিন গার্গ চলে গেছেন। রয়ে গেছেন হাবিব। আমাদের কৈশোর রঙিন করা সেই হাবিব।’ এক শ্রোতা দাবি করেছেন, ‘হাবিব কোক স্টুডিও বাংলাকে গর্বিত করেছেন।’
তাজাকিস্তানের জনপ্রিয় শিল্পী মেহেরনিগর রুস্তমের সঙ্গে হাবিব
শ্রোতারা নস্টালজিয়ায় ভেসে যাচ্ছেন হাবিবের আগের সেই হিট গানগুলোর সময়ের স্মৃতি রোমন্থন করে।
বাংলা গানের ইতিহাসে হাবিব ওয়াহিদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি যেমন প্রিয়, তেমনি পুরোনো শ্রোতারাও তার গান শুনে আবেগাপ্লুত হন। আর তাই ‘মহা জাদু’ প্রকাশের পর মনে হচ্ছে বাংলা গানের মঞ্চে আবারও এক রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটালেন হাবিব।
কোক স্টুডিও বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে গানটি ২ দিনে ২০ লাখ ভিউ অতিক্রম করেছে।
এলআইএ/জেআইএম