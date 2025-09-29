শিল্পকলার মঞ্চে ফিরছে ‘দুই আগন্তুক বনাম করবী ফুল’
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে নতুন ও পুরনো নাটকের শো থাকছে প্রায় প্রতিদিনই। নাটক দেখতে নাট্যপ্রেমীরা ভিড় জমান শিল্পকলায়। সেই ধারাবাহিকতায় আগামীকাল মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় নাট্যশালার ষ্টুডিও থিয়েটার মিলনায়তনে মঞ্চায়ন হবে ‘দুই আগন্তুক বনাম করবী ফুল’ নাটকের দুইটি শো।
আশীষ খন্দকারের নির্দেশনায় ৪০ মিনিটের এই নাটক প্রযোজনা করেছে স্পেস অ্যান্ড অ্যাক্টিং রিসার্চ সেন্টার।
সন্ধ্যায় ৭টা এবং রাত ৮টায় নাটকটির দুটি প্রদর্শনী হবে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। আশীষ খন্দকার বলেন, ‘একদিন আমি আমার মেয়ে মৃন্ময়ীর সাথে বসে ছিলাম। সে তেল রং-এ একটা ছবি আঁকছিল, দুটো লোক অন্ধকারে হেঁটে চলেছে। সেখান থেকেই এই নাটকটির বীজ আমার মাথায় আসে। অনেকটা সময় গবেষণার পর ওই ছোট্ট একটা বীজ থেকে 'দুই আগন্তুক বনাম করবী ফুল' নাটকের পটভূমি দাঁড় করিয়েছি।’
আশীষ খন্দকার আরও জানান, রূপকথার চিরায়িত চরিত্রগুলো অন্যরকমভাবে মঞ্চে উঠে আসবে। এর চরিত্রগুলো যেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকা চিরাচরিত রূপকথার গল্প। যে গল্পটা আবার ঘুরিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যায়, বর্তমানেও এই ঘুণে ধরা, পচা গলা বাস্তবতা আছে। এর রূপকগুলো মঞ্চে প্রাণ পায় অভিনেতার বিভিন্ন কার্যকলাপে। ‘স্পেস অ্যান্ড অ্যাক্টিং রিসার্চ সেন্টার’ নিয়মিতই ‘দুই আগন্তুক বনাম করবী ফুল’ নাটকটি মঞ্চায়ন করে আসছে। পুরনো লাইনআপেই হবে তাদের এই পরিবেশনা।
নাটকে অভিনয় করছেন চিন্তামন তুষার, তোতো তীমথিয়, মানিসা অর্চি, ওমর ফারুক। সংগীতে রয়েছেন জাহিদ মাহমুদ, আলোতে আলী আফসার জুম্মান এবং নেপথ্যে রয়েছেন সংগীতা বাড়ৈ ও সমূদ্র প্রবাল।
