পূজা কোথায় কাটালেন ‘লাগে উড়াধুরা’ গায়িকা

পূজা কোথায় কাটালেন ‘লাগে উড়াধুরা’ গায়িকা
নতুন প্রজন্মের কণ্ঠশিল্পী দেবশ্রী অন্তরা। ‘তুফান’ সিনেমায় ‘লাগে উরাধুরা’ গানের মধ্যদিয়ে পরিচিতি পান তিনি। হঠাৎ করেই যেন গা ঢাকা দিয়েছেন এই শিল্পী। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এবারের দুর্গাপূজা কোথায় কাটালেন তিনি।
চাঁদপুরের মেয়ে দেবশ্রী অন্তরা। সেখানকার শাহপুর রায়চৌধুরী বাড়িতে বহু বছর ধরে পূজার আয়োজন করা হয়। যথারীতি এ বছরও সেখানকার পূজায় অংশ নিয়েছেন এই তরুণ কণ্ঠশিল্পী। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, ‘এটা আমাদের বড় উৎসব। সারা বছর দুর্গাপূজার অপেক্ষায় থাকি। এটা আলাদা একটা আনন্দ। এ বছরও পূজায় বাড়িতে সময় কাটালাম। আমাদের বাড়িতে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে এই পূজার আয়োজন করা হয়। আমাদের বাড়িতে সবাই আসে পূজা দিতে, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী। কখনো খালি গলায় গান করতে হচ্ছে। সবাইকে নিয়ে সময়টা দারুণ উপভোগ করি।’
ছোটবেলা থেকেই নাচ-গানের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন অন্তরা। শিখেছেন শাস্ত্রীয় নাচ ও গান। কত্থক নাচের পাশাপাশি নানান রকমের গানে পারদর্শী এই শিল্পী। করপোরেট প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবী এই তরুণী সংবাদ উপস্থাপনা, ভয়েজ আর্টিস্ট হিসেবে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি করেন গান।
‘লাগে উড়াধুরা’ গানের ব্যাপক সাফল্যের পর তাকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বাবা অসুস্থ ছিলেন। আমি নিজেও অসুস্থ ছিলাম। তবে এরই মধ্যে দুটো সিনেমায় গান গেয়েছি। শিগগির আবার হয়তো কনসার্টে গাইতে শুরু করবো।’
গত বছর শিল্পী হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে একটি গান করেন অন্তরা। ‘মন বোঝে না’ শিরোনামে গানটি থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছেন তিনি। চলতি বছর আসবে তার গাওয়া আরও কিছু গান। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি নাটকেও গেয়েছেন তিনি। অন্তরা বলেন, ‘আশা করছি আমার নিজের লেখা গান ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে।’
অন্তরার বিপুল সাড়া জাগানো ‘লাগে উরাধুরা’ গানটিতে তার সহশিল্পী ছিলেন প্রীতম হাসান। শাকিব খান অভিনীত ‘তুফান’ সিনেমার এ গান ইউটিউবে ভিউয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করে।
এমআই/আরএমডি