শুটিংয়ে আহত জিৎ

শুটিংয়ে আহত জিৎ
নতুন সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকতেই দুঃসংবাদ এলো টালিউড তারকা জিৎ-এর ভক্তদের জন্য। ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ সিনেমার শুটিং সেটে আহত হয়েছেন অভিনেতা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা’র এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুটিং চলাকালীন জিৎ-এর হাতে চোট লাগে। তবে ঠিক কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে জিৎ ও ছবির পরিচালক পথিকৃৎ বসু কোনো তথ্য জানাননি। শুধু জানা গেছে, আপাতত সিনেমার শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে।
‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ সিনেমায় ঐতিহাসিক চরিত্র অনন্ত সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করছেন জিৎ। অ্যাকশননির্ভর এই সিনেমায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিবিদ অনন্ত সিংহের জীবনকাহিনি তুলে ধরা হবে।
২০২৬ সালে মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে সিনেমাটির। তবে এখনো নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করা হয়নি। এ সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন মিমি চক্রবর্তী। একটি বিশেষ গানে তাকে দেখা যাবে বলে জানা গেছে।
এমএমএফ