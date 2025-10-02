যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় শুভ-মন্দিরার সিনেমা

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় শুভ-মন্দিরার সিনেমা
গেল কোরবানির ঈদে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল আলোচিত সিনেমা ‘নীলচক্র’। এবার ছবিটি যাচ্ছে দেশের বাইরে। আরিফিন শুভ ও মন্দিরা চক্রবর্তী জুটি অভিনীত সিনেমাটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়। বায়োস্কপ ফিল্মসের ব্যানারে আগামী ১০ অক্টোবর থেকে দুই দেশে মুক্তি পাবে এ সিনেমা।
বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিশ্চিত করেছে বায়োস্কপ ফিল্মস।
আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে তৈরি নানা ফাঁদের গল্পে নির্মিত হয়েছে ‘নীলচক্র’। মিঠু খানের পরিচালনায় সিনেমাটির চিত্রনাট্য করেছেন নাজিম উদ দৌলা। এখানে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা ফয়সাল চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ। তার বিপরীতে আছেন মন্দিরা চক্রবর্তী।
এছাড়াও সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, শিরীন আলম, খালেদা আক্তার কল্পনা, শাহেদ আলী, টাইগার রবি, মনির আহমেদ শাকিল, প্রিয়ন্তী ঊর্বী, মাসুম রেজওয়ানসহ অনেকে।
দেশে মুক্তির আগে গত বছরের শেষ দিকে আমেরিকান ফিল্ম মার্কেটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ‘নীলচক্র’-এর আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার। এবার বাণিজ্যিকভাবে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মুক্তি পেতে যাচ্ছে ছবিটি।
