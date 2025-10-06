দিন দিন দানবে পরিণত হচ্ছো কেন, কার উদ্দেশে বললেন সাফা কবির
প্রযুক্তির যুগে অনুরাগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত সক্রিয় থাকেন তারকারা। কিন্তু অনেক সময় সেই প্ল্যাটফর্মই হয়ে দাঁড়ায় হেনস্তা ও কটূক্তির মঞ্চ। সম্প্রতি ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা ইয়াশ রোহানের একটি পোস্টকে ঘিরে সাইবার বুলিং শুরু হলে একে একে প্রতিক্রিয়া জানাতে থাকেন শোবিজ তারকারা।
এই ইস্যুতে এবার খোলামেলা বক্তব্য দিলেন অভিনেত্রী সাফা কবির। নিজের ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, ‘তুমি এত আক্রমণাত্মক কেন হচ্ছো? কেন তুমি দিন দিন আরও বড় দানবে পরিণত হচ্ছো? তুমি এত নেতিবাচক কেন হচ্ছো? কখনও কি নিজেকে প্রশ্ন করো ঘুমাতে যাওয়ার আগে ‘আমি এমন কেন হচ্ছোি? কারও খারাপ সময় বা খারাপ স্মৃতি তৈরি করে আমার কঠোর কথায় আমি কী আনন্দ পাচ্ছি?’
সাফার ভাষায়, ‘যদি এসব প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছে না পাও, তবে আজ থেকেই ভাবা শুরু করো।’
এরপর তিনি বলেন, ‘এভাবে চলতে থাকলে তুমি কখনও একজন ভালো মানুষ হতে পারবে না। নিজের জন্য ভালো মানুষ হও, বিশ্বের জন্য নয়।’
পোস্টের শেষে তিনি সাইবার বুলিং বন্ধের আহ্বান জানিয়ে লেখেন, ‘সামাজিক মাধ্যমে মানুষকে বুলিং করা বন্ধ করুন।’
এদিকে বর্তমানে ওটিটি, টিভি ও ইউটিউব চ্যানেলের জন্য নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন সাফা কবির।
