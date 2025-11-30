  2. বিনোদন

তারকা খ্যাতি নিয়ে চমকে দেওয়া বক্তব্য আমিরের

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০০ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
তারকা খ্যাতি নিয়ে চমকে দেওয়া বক্তব্য আমিরের
আমির খান। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ হিসেবে পরিচিত আমির খান। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভিন্নধর্মী সব চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করে আসছেন তিনি। তবে নিজের তারকা খ্যাতি নিয়ে চমকে দেওয়া এক মন্তব্য করলেন এই অভিনেতা। জানালেন, কীভাবে তিনি তারকা হয়ে উঠলেন-তা আজও তার বোধগম্য নয়।

পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমির খান বলেন, ‘আমি জানি না আমি কীভাবে তারকা হয়ে উঠলাম। যুক্তি অনুসারে আমার এমন হওয়ার কথা ছিল না। আমি সমস্ত নিয়ম ভেঙেছি এবং যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলাম, সেগুলো সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল না। তবুও আমি যে এত সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি, তার জন্য ভীষণ কৃতজ্ঞ।”

ছবি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কথাও জানান তিনি। আমির বলেন,“আমি কখনো জানি না কোনো ছবি চলবে কি না। ‘সরফরোস’ বা ‘লগন’-মুক্তির সময় আমাদের ধারণাই ছিল না দর্শক কীভাবে নেবে। ‘দিল চাহতা হ্যায়’ ছিল সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে। আর ‘সিতারে জমিন পর’-এসব ছবির কোনোটির বেছে নেওয়ার পেছনে বাণিজ্যিক হিসেব ছিল না। আমি একই জিনিস করতে পারি না। যে স্ক্রিপ্ট আমাকে ব্যক্তিগতভাবে উত্তেজিত করে, শুধু তাই-ই করি।”

আমির খানকে সবশেষ দেখা গেছে ‘সিতারে জমিন পর’ সিনেমায়-২০০৭ সালের বহুল প্রশংসিত ‘তারে জমিন পর’র সিক্যুয়েলে। এতে তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন জেনেলিয়া ডি’সুজা। সিনেমাটি এরই মধ্যেই দর্শকের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে।

আমিরের বক্তব্য আবারও প্রমাণ করল-নিজের পছন্দ, নীতি আর ব্যক্তিত্বের জায়গা থেকে কাজ করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন বলিউডের এই বরেণ্য তারকা।

