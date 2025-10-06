মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে বাজে আচরণ করে বিতর্কে মুজিব পরদেশী

মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে বাজে আচরণ করে বিতর্কে মুজিব পরদেশী
স্টেজে গান পরিবেশনের সময় মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে বাজে আচরণের কারণে বিতর্কের মুখে পড়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী মুজিব পরদেশী। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি তার জনপ্রিয় গান ‘আমার সোনা বন্ধু রে’ পরিবেশন করছেন। এ সময় কিবোর্ডিস্টকে ধাক্কা মারেন শিল্পী। তাকে সরিয়ে নিজেই কিবোর্ড বাজাতে শুরু করেন।
ওই ভিডিও শেয়ার করে অনেক মিউজিশিয়ান নিন্দা জানিয়েছেন। অনেক দর্শকও মুজিব পরদেশীর এই আচরণ মেনে নিতে পারেননি। তাদের মতে, সিনিয়র শিল্পীর কাছ থেকে এমন আচরণ আশা করা যায় না। তবে ঘটনার পর মুজিবের সহকর্মী ও সংগীতশিল্পী রবি চৌধুরী এই বিষয়কে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।
রবি চৌধুরী ফেসবুকে লিখেছেন, ‘সিনিয়র শিল্পী মুজিব পরদেশী একজনই। তার মতো সংগীতশিল্পী, সুরকার, পরিচালক আর কেউ নেই। যারা এই ভিডিও দিয়ে ভিউ-বাণিজ্যের চেষ্টা করছেন, তারা এটি বাদ দিন। আমাদের শিল্পীরা এক পরিবার।’
কাদা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে রবি আরও জানান, ‘যন্ত্রশিল্পীকে সুন্দরভাবে দেখিয়ে শেখানো যেত। কিছু কষ্ট পেলে মনে রাখবেন না। মুজিব ভাইয়েরও উচিত পারলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।’
ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কিবোর্ডিস্ট আসাদ বলেছেন, ‘ঘটনাটি ১৫ দিন আগে শিল্পকলায় একটি অনুষ্ঠানের। মুজিব ভাই নিজে এসে তবলা ও কিবোর্ড ঠিক করেছিলেন। তবে মাইক্রোফোন হাতে কিছু উল্টাপাল্টা বলেন যা বিরূপ পরিবেশ তৈরি করেছে। তার আচরণে অবাক হয়েছি। একজন শিল্পী কেন এরকম ব্যবহার করবেন ভেবে ওই সময় খুব রাগ হয়েছিল। তবে আমি কিছু মনে করিনি। উনার মতো গুণি মানুষের কাছে আরও সংযত ও সুন্দর আচরণ কাম্য সবার। আমরা শিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীরা দিনশেষে এক পরিবার। কাউকে ছোট বা হেয় করা ঠিক না।’
বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করলে মুজিব পরদেশীর ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে।
