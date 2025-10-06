ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য শিল্পীদের দোয়া

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য শিল্পীদের দোয়া
বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়ক ও নিরাপদ সড়ক চাই’র প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চনের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই চলচ্চিত্র অঙ্গনে নেমে এসেছে উদ্বেগের ছায়া। প্রিয় এই অভিনেতার দ্রুত আরোগ্য কামনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা দোয়া করছেন।
রোববার (৫ অক্টোবর) কাঞ্চনের সুস্থতা কামনায় দোয়ার আয়োজন করে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি। সেদিন অসুস্থ সব চলচ্চিত্র শিল্পীর জন্য দোয়া করা হয়।
এদিন বিকেলে রাজধানীর শিল্পী সমিতির কার্যালয়ে সভাপতি মিশা সওদাগরের উদ্যোগে এ বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মিশা সওদাগর, আলীরাজ, নানাশাহ, সুব্রত, রোজিনা, সুচরিতা, দিলারা, পলি, ডি এ তায়েব, জয়সহ প্রবীন ও নবীন অনেক শিল্পী। সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা করেন, যাতে প্রিয় সহকর্মী ইলিয়াস কাঞ্চন দ্রুত সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন।
সভায় শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর বলেন, ‘ইলিয়াস কাঞ্চন শুধু আমাদের চলচ্চিত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র নন, তিনি একজন সচেতন নাগরিক, সমাজকর্মী এবং আমাদের প্রেরণা। তার অসুস্থতার খবর শুনে আমরা গভীরভাবে ব্যথিত। তার জন্য আজ আমরা সবাই একসঙ্গে দোয়া করছি-আল্লাহ যেন তাকে সম্পূর্ণ সুস্থতা দান করেন।’
মিশা জানান, প্রায় ১০ দিন আগে অভিনেত্রী রোজিনার কাছ থেকে প্রথম ইলিয়াস কাঞ্চনের অসুস্থতার খবর পান তিনি। তখন পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি প্রকাশ না করার অনুরোধ থাকায় তিনি চুপ ছিলেন। তবে খবরটি জানার পর থেকেই তিনি ভেতরে ভেতরে উদ্বেগে ছিলেন।
পরে কাঞ্চনের পরিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তার চিকিৎসার খবর জানালে শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে সম্মিলিত দোয়ার আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন।
দোয়া মাহফিলে উপস্থিত শিল্পীরাও আবেগাপ্লুত হয়ে কাঞ্চনের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতার কামনা করেন।
প্রসঙ্গত, ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে ইলিয়াস কাঞ্চন বর্তমানে লন্ডনে চিকিৎসাধীন। হার্লি স্ট্রিট ক্লিনিকে অনকোলজিস্ট ভিনায়ার তত্ত্বাবধানে তার চিকিৎসা চলছে। আগস্ট মাসে মাথায় অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে তিনি টার্গেট থেরাপি নিচ্ছেন। তার দ্রুত আরোগ্য কামনায় দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত প্রার্থনা অব্যাহত রেখেছেন।
এমআই/এলআইএ/এমএস