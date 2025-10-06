মানুষের কাছ থেকে টাকা চাইছেন ‘ভুয়া’ নুসরাত ফারিয়া

মানুষের কাছ থেকে টাকা চাইছেন ‘ভুয়া’ নুসরাত ফারিয়া
মানুষের কাছ থেকে টাকা চাইছেন ‘ভুয়া’ নুসরাত ফারিয়া। অভিনেত্রী নিজে কানাডায় থাকলেও তার নাম ও ফোন নম্বর ব্যবহার করে প্রতারকরা পেতেছে ফাঁদ। ফেসবুকে এক পোস্টে নিজেই এই কথা জানিয়ে সবাইকে সতর্ক করেছেন নুসরাত ফারিয়া।
ব্যক্তিগত সময় কাটাতে এই নায়িকা সম্প্রতি কানাডায় গেছেন। দেশের বাইরে থাকলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সক্রিয়। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে নিয়মিত পোস্ট ও স্টোরির মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এই তারকা।
এবার ভক্তদের উদ্দেশে ফারিয়া দিয়েছেন এক গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। তিনি জানিয়েছেন, তার নাম, ছবি ও পরিচয় ব্যবহার করে কে বা কারা ভুয়া মোবাইল নম্বর দিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা দাবি করছে। বিষয়টি পুরোপুরি প্রতারণা উল্লেখ করে তিনি সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।
এই নম্বর দিয়ে টাকা চাওয়া হচ্ছে নুসরাত ফারিয়ার নামে
নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে ভুয়া নম্বরটির একটি স্ক্রিনশট ফাঁস করে দেয়া এক পোস্টে ফারিয়া লিখেছেন, ‘সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কেউ আমার ছবি ও পরিচয় ব্যবহার করে ভুয়া নাম্বার দিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা চাইছে। এটি সম্পূর্ণ প্রতারণা। আমার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। দয়া করে প্রতিক্রিয়া দেবেন না, কাউকে টাকা পাঠাবেন না এবং এমন প্রোফাইল রিপোর্ট করুন। সচেতন থাকুন, নিরাপদ থাকুন।’
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর ভাটারা এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন এনামুল হক (৩৫)। চলতি বছরের ৩ মে এনামুল হক ঢাকার সিএমএম আদালতে ২৮৩ জনের বিরুদ্ধে নালিশি মামলা করেন। মামলার দুই সপ্তাহ পর থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নুসরাত ফারিয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা তৈরি হলে জামিনে মুক্তি পান এই তারকা।
