ভারতীয় সিনেমা থেকে বাদ পড়লেন তানজিন তিশা

ভারতীয় সিনেমা থেকে বাদ পড়লেন তানজিন তিশা
কয়েক মাস আগেই সিনেমায় অভিনয় করবেন এমন খবরের শিরোনামে এসেছিলেন অভিনেত্রী তানজিন তিশা। শোনা যাচ্ছিলো তিনি পা রাখতে চলেছেন কলকাতার চলচ্চিত্রে। ‘ভালোবাসার মরশুম’ নামে সেই সিনেমায় তার বিপরীতে ‘থ্রি ইডিয়টস’খ্যাত বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা শরমন যোশির অভিনয়ের কথা ছিল।
সিনেমাটি পরিচালনা করবেন কলকাতার নির্মাতা এম এন রাজ। ঢাকার অভিনেতা খায়রুল বাসারেরও এতে অভিনয়ের কথা ছিল। তিনি পরে সামাজিক মাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়ে জানান, সিনেমাটিতে থাকছেন না।
এবার জানা গেল, সেই ভারতীয় সিনেমা থেকে বাদ পড়লেন তানজিন তিশা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রযোজনা দলের এক সদস্য জানান, তিশা ভিসা জটিলতায় পড়েছেন। সেজন্য তিনি শুটিংয়ে অংশ নিতে পারছেন না। তাই সিনেমার টিম তার আশা ছেড়ে দিয়েছে।
শুধু তাই নয়, তিশা না থাকায় অন্য অভিনেত্রীও বাছাই করে ফেলেছে ছবির টিম। তিশার পরিবর্তে তার জন্য নির্ধারিত চরিত্রটিতে অভিনয় করছেন কলকাতার অভিনেত্রী সুস্মিতা। সম্প্রতি পরিচালক সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জনে আলোচনায় এসেছেন এই অভিনেত্রী।
ঘোষণার পর থেকেই সিনেমাটি নিয়ে চুপ ছিলেন তানজিন তিশা। চুক্তিবদ্ধ হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি তিনি। গণমাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়লে এক প্রশ্নের জবাবে তিশা বলেছিলেন, ‘আমাকে নিয়ে সিনেমার অনেক খবর হয়েছে। আমি দেখেছি। নিউজ তো অনেক হয়। কতটা সত্য, কতটা নয় আমি জানিনা। কলকাতার সিনেমাটির ব্যাপারে আমি এখনই কিছু বলতে চাই না। হতে পারে নতুন কোনো সারপ্রাইজ নিয়েই সামনে আসব।’
তবে তানজিন তিশার ভক্তদের জন্য দারুণ খবর হলো দেশসেরা নায়ক শাকিব খানের বিপরীতে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে। ‘সোলজার’ ছবিতে শাকিবের নায়িকা হয়ে আসবেন তিশা। এই সিনেমা দিয়েই বড়পর্দায় অভিষেক হচ্ছে তার। ইতোমধ্যে ছবিটির শুটিং শুরু হয়েছে। জানা গেছে, আগামী সপ্তাহে শুটিংয়ে অংশ নেবেন তানজিন তিশা। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন সাকিব ফাহাদ। নির্মাতার এটিই প্রথম সিনেমা। চলতি বছরের ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
এমআই/এলআইএ/এমএস