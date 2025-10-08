নতুন সিনেমায় মিষ্টি জান্নাত

নতুন সিনেমায় মিষ্টি জান্নাত
কাজের চেয়ে নানামাত্রিক বিষয় নিয়েই বেশি আলোচনায় থাকেন নায়িকা মিষ্টি জান্নাত। প্রায়ই শাকিব খানের সঙ্গে বিয়ে, দুবাইয়ে ব্যবসা থেকে শুরু করে নানা খবরের শিরোনামে তাকে পাওয়া যায়। সেসব নিয়ে চলে দিনের পর দিন আলোচনা। তবে সময় ও মেধা অনুযায়ী অভিনয়ের ক্যারিয়ার সেই অর্থে সমৃদ্ধ হয়নি তার।
১১ বছর আগে ‘লাভ স্টেশন’ সিনেমার মাধ্যমে রূপালি পর্দায় অভিষেক হয় মিষ্টি জান্নাতের। এরপর বলা যায়, উল্লেখ করার মতো সিনেমা যোগ করতে পারেননি নামের শেষে। তবে তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন নিজের মতো করে।
তারই ধারাবাহিকতায় নতুন একটি সিনেমায় নাম লেখালেন মিষ্টি জান্নাত। সামাজিক মাধ্যমে একটি স্ট্যাটাসে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি। স্ট্যাটাসে মিষ্টি জান্নাত লিখেছেন, ‘একটি নতুন সিনেমা করতে যাচ্ছি। নাম হচ্ছে ‘বিবর’।’
নতুন সিনেমাটি পরিচালনা করবেন সাইমন তারিক ও তার টিম। তবে ছবিতে তার বিপরীতে কে থাকবেন সে বিষয় নিয়ে কিছু জানা যায়নি।
অভিনেত্রী আরও জানিয়েছেন, এটি ছাড়া আরও তিনটি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন তিনি। খুব শিগগির সেগুলোর নির্মাণকাজ শুরু হবে।
সম্প্রতি বাবাকে হারিয়েছেন মিষ্টি জান্নাত। বাবা হারানোর শোকে মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত থাকায় গত মাসে একটি ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সেখানে যোগ দিতে পারেননি তিনি। তার প্রত্যাশা, দ্রুতই ক্যামেরার সামনে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন তিনি।
