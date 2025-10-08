আরশ-মাহির ‘মন খারাপের দিনে’
এক সাধারণ মেয়ে অরনী। কিন্তু তাকে ঘিরে ঘটে অস্বস্তিকর এক ঘটনা। এলাকার বখাটে তারিকুল নানাভাবে তাকে উত্যক্ত করতে থাকে। অরনী না বলতে না পারলেও, বাবার কাছেও কিছু বলতে পারে না। দুই দিকেই যেন আটকে যায় সে।
তারিকুল এবার নতুন কৌশল নেয়। মিরাজ নামে এক আইটি বিশেষজ্ঞ ছেলেকে টাকা দিয়ে অরনীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আইডি হ্যাক করতে বলে। যাতে করে সে মেয়েটির গতিবিধি নজরে রাখতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কারণ, মিরাজ অরনীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে এবং তরিকুলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।
এরপর পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। এই বিপদের মুহূর্তে অরনী কী করবে? আর মিরাজই বা কতটা পাশে দাঁড়াবে নারী উত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে? এই প্রশ্নের জবাব মিলবে ইশতিয়াক আহমেদ পরিচালিত ‘মন খারাপের দিনে’ নাটকে।
আশা মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত এই নাটকটি ঢাকা ও ঢাকার বাইরে চিত্রায়িত হয়েছে। এতে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন আরশ খান ও সামিরা খান মাহি। আরও আছেন রওনক রিপন, খলিলুর রহমান কাদেরী, তুতিয়া ইয়াসমিন পাপিয়া, রাজু আহসান, জ্যাক সজলসহ অনেকে।
নাটকটির গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক ইশতিয়াক আহমেদ নিজেই। তাসনুভের সংগীতে লুৎফর হাসান গেয়েছেন নাটকের একটি গান।
আগামী বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) নাটকটি প্রকাশ পাবে এটিভি ইউএসএ’র ইউটিউব চ্যানেলে।
