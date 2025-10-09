হানিয়া আমিরের পর আসছেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেতা

হানিয়া আমিরের পর আসছেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেতা
পাকিস্তানের ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা আহাদ রাজা মীর। প্রথমবারের মতো তিনি আসছেন বাংলাদেশে। হানিয়া আমিরের পর এই প্রথম কোনো তারকাখ্যাত অভিনেতা দেশের মাটিতে পা রাখতে যাচ্ছেন।তার ঢাকায় আসার খবরটি সামাজিকমাধ্যমে নিজেই জানিয়েছেন এই তারকা।
বুধবার (৮ অক্টোবর) নিজের ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে আহাদ লেখেন, ‘হে বাংলাদেশ, খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে।’
তার এমন বার্তায় উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশি ভক্তদের মাঝে। তবে সফরের নির্দিষ্ট তারিখ এখনো জানাননি তিনি।
আহাদ রাজা মীর ২০১০ সালে হাম টিভির ‘খামোশিয়ান’ ধারাবাহিকে একটি ছোট চরিত্রের মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু করেন। পরে কানাডার ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি যুক্ত হন মঞ্চনাট্য, নির্দেশনা ও লেখালেখির সঙ্গে।
২০১৭ সালের রোমান্টিক ড্রামা ‘ইয়াকীন কা সফর’-এ অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান এবং সেই নাটকের জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে লাক্স স্টাইল অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। এরপর একে একে ‘হাম তুম’, ‘এহদ-ই-ওয়াফা’, ‘মিম সে মহব্বত’ ও ‘রেসিডেন্ট ইভিল’-এর মতো জনপ্রিয় ড্রামা ও ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নেন তিনি।
টেলিভিশনের পাশাপাশি আহাদ রাজা মীর অভিনয় করেছেন বিবিসির মিনি সিরিজ ‘ওয়ার্ল্ড অন ফায়ার’-এ। নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ ‘রেসিডেন্ট ইভিল’-এর প্রথম সিজনেও দেখা গেছে তাকে। এছাড়া পাকিস্তানের প্রথম নেটফ্লিক্স অরিজিনাল সিরিজ ‘জো বাচায়ে হ্যাঁয় সং সামেট লো’-তেও তার অভিনয়ের কথা রয়েছে।
ব্যক্তিজীবনে আহাদ ২০২০ সালে পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সজল আলিকে বিয়ে করেছিলেন। তবে ২০২২ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়।
