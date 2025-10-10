‘সোলজার’ লুকে হাজির শাকিব খান
নতুন সিনেমার শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন শাকিব খান, যেটির নাম ‘সোলজার’। কিছুদিন আগেই অন্তর্জালে এসেছিল সিনেমাটির অ্যানাউন্সমেন্ট গ্লিম্পস, যা নিয়ে দর্শকদের উন্মাদনাও ছিল বেশ।
আজ শুক্রবার সকালে শাকিব খানকে দেখা গেল এক অচেনা অবতারে, যা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে নতুন করে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। এদিন নিজের ফেসবুক পেজে সিনেমাটির নতুন পোস্টার প্রকাশ করেন শাকিব খান।
সঙ্গে একটি বার্তা দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘ইয়োর সোলজার অ্যাট ইওর সার্ভিস’- অর্থাৎ, আপনার সৈনিক আপনার সেবায়!
সেই পোস্টারে শাকিবকে দেখা গেছে একজন রহস্যময়-দৃঢ়চেতা পুরুষ হিসেবে। তার ঠোঁটের ওপরে থাকা মোটা গোঁফ এবং চোখে-মুখে এক ধরনের তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি; সব মিলিয়ে লুকটি একদমই চিরচেনা শাকিব খানের থেকে আলাদা।
স্বাভাবিকভাবেই ছবিটি নিয়ে ভক্তদের মাঝে উন্মাদনা ছড়িয়েছে। নতুন এই ঝলকেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।
আরও পড়ুন:
হিরো নয়, যে কারণে শাকিবকে ভিলেন বললেন নির্মাতা
‘সোলজার’ সিনেমা নিয়ে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান
তারকারা থেকে শুরু করে সাধারণ ভক্ত-অনুরাগীরা মন্তব্যের ঘরে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি লিখেছেন, ‘দৃঢ় সৌন্দর্য ভাই!’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘তাকে রণবীর কাপুরের মতো লাগছে।’
সাকিব ফাহাদ পরিচালিত ‘সোলজার’-এ শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করছেন তানজিন তিশা। এছাড়াও রয়েছেন তারিক আনাম খান, তৌকির আহমেদ, এবিএম সুমন, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী, রাকিন আবসার প্রমুখ।
সিনেমাটি ডিসেম্বরে মুক্তির কথা রয়েছে।
এমআই/এএসএম