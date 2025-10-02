হিরো নয়, যে কারণে শাকিবকে ভিলেন বললেন নির্মাতা

হিরো নয়, যে কারণে শাকিবকে ভিলেন বললেন নির্মাতা
বাংলা চলচ্চিত্রের সুপারস্টার শাকিব খানকে একের পর এক নতুন ভূমিকায় দেখছে দর্শক। একাধিক ছবিতে নায়ক চরিত্রের খোলসে নেতিবাচক বা ভিলেনের চরিত্রে হাজির হয়েছেন তিনি। এ নিয়ে সমালোচকরা এবং নেটিজেনদের মধ্যে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে।
বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি নিজের ফেসবুকে লিখেছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা সাফি উদ্দিন সাফি। তিনি সেখানে শাকিবকে ভিলেন হিসেবে উল্লেখ করেন।
সাফি লিখেছেন, ‘বাংলা চলচ্চিত্রে এখন হিরো নেই। যে হিরোকে দেশের কোটি কোটি মানুষ হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল, সে এখন পর্দায় ভিলেন। ভিলেন মানুষের মন জয় করতে পারে না, বরং ঘৃণার জন্ম দিতে পারে। হিরো লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকে।’
চলচ্চিত্রি নির্মাতা সাফি উদ্দিন সাফি
পরিচালক আরও মন্তব্য করেন, ‘দুঃখের বিষয়, সেই হিরো এখন ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করছে। এটা কি দেশের যুব সমাজকে বিপথগামী করার ষড়যন্ত্র?’
যদিও সাফি সরাসরি শাকিবের নাম উল্লেখ করেননি। নেটিজেনরা মনে করছেন এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত সুপারস্টারের দিকে।
ফেসবুকে একজন লিখেছেন, ‘সেই হিরো থেকে ভিলেন সাহেবের নামটা কি জানতে পারি?’
আরেকজনের জবাবে বলা হয়েছে, ‘প্রশ্নের মধ্যেই তো উত্তরটা দেওয়া আছে, শাকিব খান।’
আরও একজন মন্তব্য করেছেন, ‘শাকিব ছাড়া তো এখন হিরো নেই এবং তিনি ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করছেন। পরিচালক সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন।’
সাফি উদ্দিন সাফির পরিচালনায় ‘পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী’ ছবিতে শাকিব খানের বিপরীতে ছিলেন জয়া আহসান। ছবিটি এবং এর সিক্যুয়েল তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এবারও দর্শক শাকিবের নতুন চরিত্রকে কেন্দ্র করে আলোচনায় ব্যস্ত।
