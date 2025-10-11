রুক্মিণীকে বিয়ে নিয়ে যা বললেন দেব
টালিউড সুপার স্টার দেব এই মুহূর্তে তুমুল আলোচনায় রয়েছেন। তার অভিনীত ‘রঘু ডাকাত’ মুক্তির পর একদিকে যেমন নেতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে, তেমন অন্যদিকে ইতিবাচক আলোচনা চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
বিগত বেশ কয়েক দিনে কুণাল ঘোষ যেভাবে দেবকে আক্রমণ করেছেন, তাতেও হাসিমুখে সবকিছুর জবাব দিতে দেখা গেছে এ অভিনেতাকে। কটাক্ষের জবাবে কটাক্ষ নয় বরং হাসিমুখে উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন দেব।
তবে শুধু সিনেমা নয়, আরও একটি বিষয় নিয়ে বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন দেব। সেটি হচ্ছে দেবের বিয়ের প্রসঙ্গ। শুভশ্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর দীর্ঘদিন রুক্মিণীকে ডেট করছেন দেব। একদিকে যখন টালিউডের বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীরা বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন, যেখানে অনেকেই এরই মধ্যে বাবা-মাও হয়ে গিয়েছেন, সেখানে কেন সিঙ্গেল লাইফ কাটাচ্ছেন অভিনেতা, এ প্রশ্ন অনেকবার অনেক জায়গায় করতে শোনা গেছে মানুষকে।
এবার আবারও সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন দেব। ভারতীয় একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যখন দেবকে প্রশ্ন করা হয়, ‘তিনি কি টালিউডের সালমান খান? ভাইজানের মতো তিনিও কি সারাজীবন একাই জীবন কাটাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?’ উত্তরে দেব যা বললেন তা কিন্তু চমকে দেওয়ার মতো।
দেব বলেন, ‘আমি কোনো খান হতে চাই না। দেব হয়েই আমি বেশ ভালোই আছি। যেখানে আছি, যার সঙ্গে আছে বেশ ভালোই আছি। তবে এই নয় যে আমি সিঙ্গল ব্যাচেলার লাইফ লিড করব’।
রুক্মিণীকে বিয়ে নিয়ে দেব বলেন, ‘বিয়ে হলো ভাগ্যের ব্যাপার। তবে এই নয় যে, আমি বিয়ে করতে চাই না। অবশ্যই করব। একটা প্ল্যান চলছে, খুব শিগগিরই সবাই জানতে পারবে।’
দেবের এই মন্তব্য শুনে অনেকেই ভাবছেন তাহলে হয়তো শিগগির সুখবর শুনতে যাচ্ছে টালিউড ও দেবের অনুরাগীরা। এবার হয়তো বিয়ের সানাই বাজতে চলেছে দীপক অধিকারীর বাড়িতে। তবে সেটা কবে, সেটা একমাত্র সময় বলতে পারবে।
