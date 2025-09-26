‘রঘু ডাকাত’র জন্য পূজা দিলেন দেব
‘রঘু ডাকাত’ সিনেমার সাফল্য কামনায় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি কালিমন্দিরে পূজা দিলেন টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা দেব, সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী ইধিকা পাল। ‘ধূমকেতু’ সিনেমার সময়ও অভিনেতা দেব ও অভিনেত্রী শুভশ্রীকে নিয়ে নৈহাটির এই কালীবাড়িতে পূজা দিতে এসেছিলেন তারা।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) নৈহাটি কালি মন্দিরের সামনে দেবকে দেখতে উপছে পড়ছে তার অসংখ্য ভক্ত। পূজার শেষে ভক্তদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান দেব।
পূজা দিয়ে আপ্লুত হয়ে দেব বলেন, ‘আমি “রঘু ডাকাত” নিয়ে আশাবাদী। “ধূমকেতু”র সময়ও শুভশ্রীকে নিয়ে নৈহাটি বড় মা’র কাছে পূজা দিতে এসেছিলাম। বড় মা’র আমার উপর আশীর্বাদ রয়েছে। তাই বারবার এখানে আসি। বাঙালিয়ানায় আর বাংলা ছবিকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরতে তার সাফল্য কামনায় কালিবাড়িতে পূজা দিতে আসা।’
দেব আরও বলেন, ‘যেভাবে চারদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধ অশান্তি হচ্ছে তা যেন বন্ধ হয়। কলকাতায় যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেটা যাতে দ্রুত ঠিক হয়ে যায় সেই প্রার্থনা করেছি মা’র কাছে। এই পূজাতে মানুষ যখন “রঘু ডাকাত” দেখতে যাবে সিনেমা হলে সেই সময় তারা সিনেমা দেখে যাতে আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেই আনন্দ দেওয়াটাই হচ্ছে আমার কাজ।’
এরপরে বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে আরও বেশি করে বাংলা সিনেমা বানানোর কোথাও জানান দেব। সেই সঙ্গে মানুষকে ঠিক এভাবেই আনন্দ দিতে থাকবেন তিনি।
এছাড়াও দেব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষের সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমা নিয়ে পোস্ট করার কথা জানতে চাইলে হাসতে হাসতে দেব বলেন, ‘তিনি আমার অত্যন্ত কাছের ব্যক্তি এবং গুরুজন। তিনি কি মন্তব্য করেছেন না করেছেন সেটা নিয়ে তেমন কিছু ভাবছি না। তবে বন্ধু হতে যেমন যোগ্যতার প্রয়োজন শত্রু হতেও ঠিক একইভাবে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। এরা যা করছে সেটা করতে দেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এবং আমার কাজ আমি নিজেই করব।’
এরপর দেবের সিনেমার তালিকায় রয়েছে ‘রক্তবীজ-২’ দেবী চৌধুরানীর মতো সিনেমা। ‘রঘু ডাকাত’ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন শ্রীকান্ত মোহতা, মহেন্দ্র সোনি ও দেব অধিকারী এবং পরিচালনা করেছেন ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেব, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, অভিনেত্রীর ভূমিকায় দেখা যাবে ইধিকা পালকে।
