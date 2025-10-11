ঐশী ফিরছেন শাকিবের নায়িকা হয়ে

ঐশী ফিরছেন শাকিবের নায়িকা হয়ে
মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ’খ্যাত জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী আবারও ফিরছেন বড় পর্দায়। এবার তিনি আসছেন দেশের সবচেয়ে বড় তারকা অভিনেতা শাকিব খানের নায়িকা হয়ে। দেশপ্রেমের গল্পে নির্মিত হতে যাচ্ছে নতুন সিনেমা ‘সোলজার’। সেখানেই শাকিবের সঙ্গে দেখা যাবে লাস্যময়ী ঐশীকে।
গত এক মাস ধরেই আলোচনা চলছিল শাকিব খানের সঙ্গে এই ছবিতে কে জুটি বাঁধবেন। অবশেষে জানা গেল দুই নায়িকার নাম। এতে শাকিবের নায়িকা হয়ে অভিনয় করবেন তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। শুক্রবার নির্মাতা সাকিব ফাহাদ আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছেন এই তথ্য।
তিনি জানান, ‘সোলজার’ সিনেমায় শাকিবের বিপরীতে থাকছেন তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী।
নির্মাতা বলেন, ‘গল্পের প্রয়োজনে অভিনয়শিল্পী নির্বাচন করা হয়েছে। তানজিন তিশা তার প্রথম সিনেমায় কাজ করছেন আমাদের সঙ্গে। এটি আমাদের জন্য আনন্দের। আর ঐশী এরই মধ্যে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। দর্শকদের জন্য এটি হবে এক অনন্য জুটি।’
এই ছবিতে যুক্ত হয়ে ঐশীও বেশ উচ্ছ্বসিত। তিনি প্রত্যাশা করছেন, দর্শককে চমৎকার কিছু উপহার দিতে পারবেন।
২০১৮ সালে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে শোবিজে পা রাখেন ঐশী। এরপর তিনি কাজ করেছেন নাটক-বিজ্ঞাপনে। সর্বপ্রথম তাকে সিনেমায় দেখা যায় ২০২১ সালে। ওই বছর ‘মিশন এক্সট্রিম’ ও ‘রাত জাগা ফুল’ ছবি দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তার।
ঐশীকে সর্বশেষ দেখা গেছে আবু তাওহীদ হিরণের ‘আদম’ সিনেমায়। সেখানে তার বিপরীতে ছিলেন ইয়াশ রোহান। ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া সেই ছবিতে অভিনয়ের জন্য প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন তিনি। এরপর কিছুদিন বিরতিতে থাকলেও, ‘সোলজার’-এর মাধ্যমে আবারও ফিরছেন আলোচনায়। সেটাও শাকিব খানের নায়িকা হয়ে।
৫ অক্টোবর থেকে ঢাকায় শুরু হয়েছে ‘সোলজার’ ছবির শুটিং। প্রকাশ হয়েছে সিনেমায় শাকিবের লুকও। পরিচালক জানান, শিগগিরই প্রকাশ করা হবে তানজিন তিশা ও ঐশীর ফার্স্ট লুক।
সিনেমাটি প্রযোজনা করছে সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেড। এতে আরও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ প্রমুখ। সব ঠিক থাকলে সিনেমাটি চলতি বছরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
