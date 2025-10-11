ওমরাহ পালন করলেন অভিনেতা মুশফিক
বাংলাদেশের ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ মুশফিক আর ফারহান। ব্যস্ত তারকাদের মধ্যে অন্যতম তিনি। তার নাটক মানেই ভক্তদের জন্য বাড়তি আনন্দ ও আগ্রহ। এবার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র যাত্রায় বের হয়েছেন তিনি। ওমরাহ পালন করতে গেলেন পবিত্র মক্কা নগরীতে।
মক্কা থেকে ফারহান নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও বার্তা শেয়ার করেছেন। ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি ইহরামের সাদা পোশাক পরে পবিত্র কাবা শরীফের সামনে বসে আছেন।
আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ… জীবনে প্রথমবার কাবা শরীফের সামনে এসেছি। কালো পাথরে চুমু দিতে পেরেছি। এটা আল্লাহর অশেষ রহমত। এর চেয়ে বড় পাওয়া জীবনে আর কিছু নেই। আল্লাহ সবাইকে এই পবিত্র স্থানে আসার তাওফিক দিন। আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।’
ভিডিও শেয়ার হওয়ার পর ভক্তরা কমেন্ট বক্সে শুভকামনা ও দোয়ার বার্তা দিয়ে ভরে দিয়েছেন। ফারহানের সঙ্গে মক্কায় উপস্থিত প্রবাসী বাঙালিদের ছবি তুলতে দেখা গেছে। তিনি তাদের আবদার হাসিমুখে মেটিয়েছেন।
অভিনেতার ঘনিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে দেশে ফিরবেন ফারহান, এবং দেশে ফেরার পর নতুন নাটকের শুটিংয়ে যোগ দেবেন তিনি।
