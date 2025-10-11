মার্সিডিজের শোরুমে অর্থহীনের ‘সিক্রেট লিসেনিং পার্টি’
মার্সিডিজের শোরুমে হয়ে গেল অর্থহীনের ‘সিক্রেট লিসেনিং পার্টি’। বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় এই রক ব্যান্ডের নতুন অ্যালবাম ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’-এর ধারাবাহিক প্রচারণার অংশ হিসেবে ছিল এ আয়োজন। পুরো অ্যালবামটি এই পার্টিতে উপভোগ করেছেন আমন্ত্রিত শ্রোতারা।
গতকাল (১০ অক্টোবর) শুক্রবার তেজগাঁও-গুলশান লিঙ্ক রোডে মার্সিডিজ বেঞ্জ বাংলাদেশের শোরুমে এই অনুষ্ঠানে অর্থহীন সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মাইলসের হামিন আহমেদ ও ইকবাল আসিফ জুয়েল, ক্রিপটিক ফেইটের সাকিব চৌধুরী, আলিফ আলাউদ্দিন, কাজী ফয়সাল আহমেদ, ভৌতিস্ট টিমের জিবরান, অর্থহীনের সুমনের ছেলে আহনাফ সালেহীন এবং দেড় শতাধিক শ্রোতা। গানের পাশাপাশি গানগুলোর নির্মাণের পেছনের গল্পও শোনানো হয় তাদের।
সিক্রেট লিসেনিং পার্টিতে আসা ভক্তরা ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’ অ্যালবামের ‘ফিনিক্স ২’, ‘শিকারী’, ‘ক্যাকটাস’ (ফিচারিং আহনাফ সালেহীন), ‘ইচ্ছে’, ‘বেদনার চোরাবালি ২’ (ফিচারিং ফ্র্যাঙ্ক গ্যামবালি ও বব ফ্র্যাঙ্কেসচিনি), ‘উন্মাদ’, ‘বৃষ্টির গান’ এবং বহুল প্রতীক্ষিত নিকৃষ্টের সিকুয়্যাল ‘নিকৃষ্ট ৪’ গানগুলো উপভোগ করে। অ্যালবামটির মাধ্যমে অর্থহীন প্রথমবারের মতো তাদের নতুন জনরা বাংলা ন্যু মেটালের সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছে।
অর্থহীনের ভোকাল সুমন তার ছেলেকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘খুব ভাগ্যবান না হলে আমরা জেন আলফাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে পেতাম না।’ তিনি আরো বলে, ‘অর্থহীন সময়ের সাথে সাথে বদলাচ্ছে এবং বদলাতেই থাকবে।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই প্রয়াত সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং ওউন্ড ব্যান্ডের বেজিস্ট এ. কে রাতুলের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। অর্থহীন জানায় তাদের নতুন এই অ্যালবাম রাতুলের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে।
‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’ ১৭ অক্টোবর ইউটিউব মিউজিক, স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক, টাইডাল, কোবাজসহ প্রধান সব স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে। গত ২ অক্টোবর ইউটিউবে অবমুক্ত হয় অ্যালবামের প্রথম গান ‘উন্মাদ’ দেখা যাবে ইউটিউবে।
নতুন এই অ্যালবামের প্রকাশ ও প্রচারণার নানা আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে অর্থহীন।
আরএমডি