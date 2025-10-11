আব্রামকে নিয়ে জন্মদিন উদযাপন করলেন অপু বিশ্বাস

আব্রামকে নিয়ে জন্মদিন উদযাপন করলেন অপু বিশ্বাস
দর্শকপ্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাসের জন্মদিন আজ (১১ অক্টোবর)। তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে শতাধিক সিনেমায় কাজ করেছেন। জন্মদিনে প্রথম প্রহর থেকেই তিনি তার ভক্ত-অনুরাগীদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পাচ্ছেন। সহকর্মীরাও তাকে জন্মদিনের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছায় ভাসাচ্ছেন।
অপুর জন্মদিন উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। কারণ তার একমাত্র ছেলে আব্রাম খান জয় তার মাকে কেক কেটে জন্মদিনের প্রথম প্রহরে শুভেচ্ছা জানায়। শুক্রবার দিনগত রাতে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন অপু বিশ্বাস। এতে দেখা যায়, একটি আকর্ষণীয় বেগুনি রঙের কেকের সামনে বসে আছেন মা-ছেলে। এ সময় মাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আব্রাম বলে- ‘মম! হ্যাপি বার্থডে।’
এরপর অপু ছেলেকে আদর দিয়ে কেক কাটা কাটেন। তবে এ সময় ঘটে যায় একটি মজার ঘটনাও! ছোট্ট আব্রাম কেকে থাকা মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নেভাতে পারছিল না, তাই বার বার ফুঁ দিচ্ছিল। পরে অপু এক ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দেন এবং হেসে দেন। এরপর বলেন, ‘চলো এবার কেক কাটি।’ এরপর কেক কাটেন তারা একে অপরকে খাইয়ে দেয়।
অপুর জন্মদিনের ভিডিওটি অনুরাগীরা বেশ পছন্দ করেছেন। শোবিজের মানুষ থেকে শুরু করে অনুরাগীরা মন্তব্য ঘরে অপুকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এবং আব্রামকে প্রশংসা করছে।
চলচ্চিত্রে অপু বিশ্বাস নামে পরিচিতি পেলেও তার প্রকৃত নাম ‘অবন্তী বিশ্বাস’। ১৯৮৯ সালের ১১ অক্টোবর তিনি বগুড়া জেলার সদর থানার কাটনারপাড়া এস কে লেনে জন্মগ্রহণ করেন। অপু বিশ্বাস ২০০৮ সালের ১৮ এপ্রিল অভিনেতা শাকিব খানকে গোপনে বিয়ে করেন। বিভিন্ন ঘটনার জন্ম দিয়ে তাদের একমাত্র ছেলে আব্রাম খান জয়ের জন্মের পর ২০১৭ সালে সেই বিয়ের কথা প্রকাশ্যে আনেন এ নায়িকা। এরপর দুজনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। ২০১৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে শাকিব-অপুর দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি ঘটে।
