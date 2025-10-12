  2. বিনোদন

আমরা সবাই কাঞ্চন ভাইয়ের পাশে আছি: শাকিব খান

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫৯ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
আমরা সবাই কাঞ্চন ভাইয়ের পাশে আছি: শাকিব খান
ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত ইলিয়াস কাঞ্চনের থাকার অঙ্গীকার করলেন শাকিব খান

ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ও ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন বর্তমানে লন্ডনে চিকিৎসাধীন। গত মাসের শেষ দিকে খবরটি প্রকাশ্যে আনেন অভিনেতার ছেলে মিরাজ মইন জয়। এরপর থেকে এই তারকা অভিনেতাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন শিল্পী থেকে সাধারণ ভক্ত।

ইলিয়াস কাঞ্চনের অসুস্থতার খবর পেয়েছেন শাকিব খান। আজ (১২ অক্টোবর) দুপুরে তার ফেসবুক পেজে একটি আবেগময় পোস্টে লিখেছেন। সেখানে তিনি ইলিয়াস কাঞ্চনকে নিজের বড় ভাই উল্লেখ করে লেখেন, ‘ইলিয়াস কাঞ্চন আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই। যার জীবনটাই এক আন্দোলনের প্রতীক, এক আলোর যাত্রা। রূপালি পর্দায় তিনি সবার ভালোবাসার নায়ক, বাস্তব জীবনে মানবতার সৈনিক। কাঞ্চন ভাই আজ দূর লন্ডনে চিকিৎসাধীন, এক নিঃশব্দ লড়াইয়ের পথে। দেশের কোটি মানুষের প্রার্থনা আছে তার সঙ্গে, যেন আবার তিনি ফিরে আসেন আগের মতো উদ্যমী, হাস্যোজ্জ্বল, প্রেরণাদায়ী একজন মানুষ হয়ে।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, কাঞ্চন ভাইকে দ্রুত আরোগ্য দান করুন; তার জীবন হোক আরও সুস্থ শান্তিময়। আমরা সবাই কাঞ্চন ভাইয়ের পাশে আছি ভালোবাসা ও দোয়ার বন্ধনে।’

বর্তমানে ইলিয়াস কাঞ্চন লন্ডনের হার্লি স্ট্রিট ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন। গত আগস্টে লন্ডনের উইলিংটন হাসপাতালে তার মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়। সেখানে টিউমারের কিছু অংশ অপসারণ করা হয়, তবে পুরোটা অপসারণ করা সম্ভব হয়নি ঝুঁকির কারণে। এখন তিনি নিচ্ছেন রেডিয়েশন ও কেমোথেরাপি-‘টার্গেট থেরাপি’।

পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, সপ্তাহে পাঁচদিন করে ছয় সপ্তাহ এই থেরাপি চলবে। এরপর চার সপ্তাহ তাকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।

এমআই/এলআইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘সোলজার’ সিনেমা নিয়ে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান

‘সোলজার’ সিনেমা নিয়ে যে বার্তা দিলেন শাকিব খান

শাকিব-খান
ট্রাম্পের হুমকিকে পাত্তাই দিচ্ছে না হলিউড

ট্রাম্পের হুমকিকে পাত্তাই দিচ্ছে না হলিউড

হলিউড
আজ স্পর্শিয়ার জটিল অপারেশন

আজ স্পর্শিয়ার জটিল অপারেশন

ঢালিউড