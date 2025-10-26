বিচ্ছেদের গুঞ্জনে যা বললেন পূর্ণিমা
ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিলারা হানিফ পূর্ণিমা ও তার স্বামী আশফাকুর রহমানের দাম্পত্য জীবন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছুদিন ধরে চলছে বিভিন্ন ধরনের গুঞ্জন। কেউ বলছেন, তাদের সম্পর্কে নাকি দূরত্ব তৈরি হয়েছে, আবার কেউ দাবি করছেন, বিচ্ছেদও হয়ে গেছে। তবে এবার সেই সব কানাঘুষার অবসান ঘটালেন পূর্ণিমা নিজেই।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ পোস্টে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন এই অভিনেত্রী। জানিয়েছেন, তিনি ও তার পরিবার খুব ভালো আছেন।
পূর্ণিমা লিখেছেন, ‘সুদিনে মানুষের বন্ধুর অভাব হয় না। এদের অধিকাংশই সুযোগসন্ধানী কৃত্রিম বন্ধু। এরা সবসময় নিজের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যতিব্যস্ত থাকে। দুর্দিনে এদের খুঁজে পাওয়া ভার! কিছুদিন আগে আমার দেওয়া স্ট্যাটাসটি থেকে এমনটাই বোঝানো হয়েছিল। আসলে প্রতিটি মানুষের চারপাশে যা কিছু ঘটে, এসবকে কেন্দ্র করেই স্ট্যাটাসটা লেখা হয়েছিল। দিনশেষে আমিও একজন মানুষ। সবার মতো আমারও কমবেশি কাছের-দূরের মানুষ রয়েছে।’
অভিনেত্রীর অভিযোগ, তার আগের পোস্টের কিছু অংশ না বুঝে অনেকে সেটিকে তার পারিবারিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন, যা একেবারেই ভিত্তিহীন।
পূর্ণিমা বলেন, ‘লেখাটির কিছু অংশ আগে পিছে না বুঝে অনেকে আমার পারিবারিক জীবনের সাথে মিলিয়ে ফেলেছে! সেখান থেকে কিছু সংবাদমাধ্যম সত্যতা যাচাই না করে চটকদার শিরোনাম দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। যা আমাকে ও আমার পরিবারকে বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে।’
তবে সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে পূর্ণিমা স্পষ্ট করে জানান, ‘আমার দেওয়া স্ট্যাটাসের সাথে পারিবারিক জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।’
নিজের সংসার নিয়ে তিনি আরও লেখেন, ‘আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আমরা আমাদের পরিবার ও সংসার জীবন নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আমার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে শুরু থেকে দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষের ভালোবাসার পাশাপাশি সংবাদকর্মীদেরও সাপোর্ট পেয়েছি। আশা রাখি, আগামীতেও আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা অব্যাহত থাকবে।’
অর্থাৎ পূর্ণিমা ও আশফাকুর রহমানের সম্পর্ক নিয়ে ছড়ানো সব গুঞ্জনই নিছক গুজব, তা নিজ মুখেই জানালেন এই জনপ্রিয় নায়িকা।
