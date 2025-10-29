সুশান্তের মৃত্যুর বিতর্ক পেরিয়ে নতুন জীবনে রিয়া

সুশান্তের মৃত্যুর বিতর্ক পেরিয়ে নতুন জীবনে রিয়া
প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের সাবেক প্রেমিকা অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী। উদ্যোক্তা হিসেবেই এখন নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন তিনি। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর জিকিউ হিরোজ ২০২৫-এর উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি। সেখানে রিয়া বলেন, ‘ভিকটিম হওয়া এক ধরনের মানসিকতা। কিন্তু আমি সারভাইভার হতে চেয়েছি।’
রিয়া জানান, জীবনের কঠিন সময় তাকে ভেঙে ফেলতে পারেনি। বরং সেই সময়েই নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখার শক্তি খুঁজে পেয়েছেন।
তার ভাষ্য, ‘আমি অনেক বছর বাইরের স্বীকৃতি পাইনি। তাই আমাকে নিজের ভেতর থেকেই স্বীকৃতি খুঁজে নিতে হয়েছে। নিজেকেই বলতে হয়েছে তুমি পারবে, তুমি ভালো আছো, তুমি আরও ভালো হবে।’
২০২০ সালে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর রিয়া ভয়াবহ সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার বিরুদ্ধে এক ধরনের ঘৃণার প্রচারণা চলেছিল। সেই কঠিন সময়ের কথা উল্লেখ করে রিয়া বলেন, ‘মানুষ আজও এসে আমার কাছে ক্ষমা চায়। কিন্তু আমি কখনো নিজেকে ভিকটিম মনে করিনি। তুমি হয় ভিকটিম হতে পারো, নয়তো সারভাইভার। আমি বেছে নিয়েছি সারভাইভার হওয়া। এটা মানসিকতার ব্যাপার।’
তিনি আরও বলেন, ‘যখন তুমি নিজেকে ভালোভাবে বুঝতে পারো ও নিজের ভেতরের কণ্ঠস্বরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করো তখন অন্যের কথা তোমাকে আর আঘাত করতে পারবে না।’
বর্তমানে রিয়া অভিনয় থেকে কিছুটা দূরে। নতুন করে শুরু করেছেন জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। ভাইয়ের সঙ্গে মিলে চালু করেছেন পোশাকের ব্র্যান্ড ‘চ্যাপ্টার ২’। পাশাপাশি নিজের পডকাস্ট নিয়েও কাজ করছেন তিনি।
