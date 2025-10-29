‘খনা’ দেখতে শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০ শতাংশ ছাড়

‘খনা’ দেখতে শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০ শতাংশ ছাড়
নাট্যসংগঠন বটতলা প্রযোজিত জনপ্রিয় নাটক ‘খনা’। আবারও এ নাটকটি মঞ্চে ফিরছে। শিল্পকলার জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটার মিলনায়তনে তিনদিনে নাটকের চারটি প্রদর্শনী হবে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে সংগঠনটি। আজ বুধ ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় এবং শুক্রবার বিকেল ৫টা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় আরও দুটি প্রদর্শনীতে আসবে ‘খনা’। শিক্ষার্থীদের জন্য টিকিটে থাকছে ৫০ শতাংশ ছাড়।
বটতলা বলছে, ‘খনা’ এমন এক আখ্যানের মঞ্চকৃতি যা নারী ও শ্রেণির প্রশ্নকে সামনে আনে। গল্পটা পনেরশ বছর আগের হলেও আজো সমান প্রাসঙ্গিক।
বটতলা বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলেছে, ‘ঘরের বাইরে পা ফেলা নারীর প্রথম বাধা যে ঘরের ভেতর থেকেই আসে এ নাটকের গল্পে সেটা তুলে ধরা হয়েছে। প্রজন্মান্তরে চলা যে কৃষি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা খনার নামে বহমান তার ঠিকুজি কুষ্ঠির খোঁজে নাটক খনা চলে চাষীদের বেগুন ক্ষেত, কলা বাগান মাড়িয়ে ছোট্ট উঠানে। আর খনা তার জীবনের নানা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে এক অন্য সত্যের মুখে দাঁড় করান দর্শকদের।’
নাটকটি লিখেছেন সামিনা লুৎফা নিত্রা। নির্দেশনা দিয়েছেন মোহাম্মাদ আলী হায়দার। মঞ্চ ও আলো পরিকল্পনায় আছেন আবু দাউদ আশরাফী। সংগীতে ব্রাত্য আমিন, শারমিন ইতি ও জিয়াউল আবেদিন রাখাল। পোশাক পরিকল্পনায় তাহমিনা সুলতানা মৌ ও তৌফিক হাসান। প্রপস পরিকল্পনায় হুমায়রা আখতার এবং কোরিওগ্রাফি পরিকল্পনায় নাসিরুদ্দিন নাদিম ও মোহাম্মাদ রাফী।
নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন সামিনা লুৎফা নিত্রা, কাজী রোকসানা রুমা, ইভান রিয়াজ, মোহাম্মদ আলী হায়দার, তৌফিক হাসান, মিজুনুর রহমান, শেউতি শাহগুফতা, কামারুজ্জামান সাঈদ, হাফিজা আক্তার ঝুমা, চন্দন পাল, আবদুল কাদের, লায়েকা বশীর, পলাশ নাথ, সানজিদা ইয়াসমীন, বাকেরুল ইসলাম, হুমায়ূন আজম রেওয়াজ, সৃষ্টি, পুঁথি।
টিকিট বুক করা যাবে এই লিংকে প্রবেশ করে
