সাংবাদিক পরিচয়ে ছাত্রলীগ নেতার হয়রানি, নায়ক মুন্নার জিডি

সাংবাদিক পরিচয়ে ছাত্রলীগ নেতার হয়রানি, নায়ক মুন্নার জিডি
চিত্রনায়ক, প্রযোজক ও পরিচালক মো. মাহবুবুর রশিদ মুন্না। তবে চলচ্চিত্রাঙ্গনে তিনি পরিচিত নায়ক মুন্না নামে। ইতোমধ্যে মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত ‘ধূসর কুয়াশা’ ও ‘ভাগ্য’ নামের দুটি সিনেমা। মুক্তির অপেক্ষায় ‘সুখ’ নামের আরও একটি নতুন সিনেমা। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতি ভালোবাসার টানে চলচ্চিত্র জগতে যুক্ত থাকলেও তিনি পেশাগত জীবনে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও শিপ সার্ভেয়ার হিসেবে কর্মরত।
সম্প্রতি এই ইঞ্জিনিয়ার-অভিনেতা চাঁদাবাজ চক্রের হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ এনেছেন। তার দাবি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী কতিপয় ছাত্রলীগ নেতার একটি চক্র তার কাছে নিয়মিত চাঁদা দাবি করে আসছে। টাকা না দেওয়ায় তারা নামমাত্র কিছু অনলাইন ও মুদ্রিত পত্রিকায় তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও মানহানিকর সংবাদ প্রকাশ করছে।
আরও পড়ুন
বর্তমান স্বামীকে দিয়ে গোপনে আগাম জামিনের চেষ্টা করছেন সামিরা
গ্রেফতারের দাবির মুখে এবার আইয়ুব বাচ্চুর গান গেয়ে ভাইরাল ডন
এতে তিনি ও তার পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এই হয়রানি থেকে রেহাই পেতে মাহবুবুর রশিদ মুন্না এরই মধ্যে রাজধানীর বাড্ডা থানায় সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) করেছেন।
জানা গেছে, গত ২৪ অক্টোবর দায়ের করা জিডিতে তিনি উল্লেখ করেন, বাবু ও রানা নামে দুই ব্যক্তি সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে তার ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। তিনি নিশ্চিত হয়েছেন, এই দুজন নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা। মুন্না তাদের চাওয়া অনুযায়ী টাকা দিতে অস্বীকার করলে ওই দুজন বিভিন্ন নামসদৃশ অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়ায় তার বিরুদ্ধে বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ শুরু করে এবং মোবাইলে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে।
এ ঘটনায় তিনি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট লিখিত আবেদনও করেছেন। পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশনেও (দুদক) অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও চাঁদাবাজির অভিযোগ দায়ের করেন।
বিষয়টি এরই মধ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পী সমিতিকেও অবগত করেন মুন্না।
মাহবুবুর রশিদ মুন্না বলেন, ‘সম্প্রতি কিছু চাঁদাবাজ চক্র আমার বিরুদ্ধে অসত্য, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমে আমার ব্যক্তিগত ও পেশাগত সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, এই চক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।’
নৌপরিবহন সচিব বরাবর পাঠানো তার আবেদনে মুন্না উল্লেখ করেন, দুর্নীতি দমনে ভূমিকা রাখার কারণে একদল দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তিনি বলেন, ‘চাকরি জীবনে আমি প্রায় ১৮ বছর ধরে দেশি-বিদেশি জাহাজে কর্মরত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছি। আমার সব আয়-উপার্জন বৈধ ও কর নথিতে প্রদর্শিত। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধ অর্থ আদায়ের পথ রুদ্ধ হওয়ায় এখন আমাকে হুমকি, হয়রানি ও মিথ্যা প্রচারণায় নেমেছে।’
আবেদনে তিনি সরকারের কাছে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদানের অনুরোধ জানান। পাশাপাশি তিনি সাংবাদিক নামধারী নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা মো. সোহেল রানা, মো. বাবুসহ রুস্তম মল্লিক ও জামাল উদ্দিনদের অভিযুক্তদের শাস্তি দাবি করেছেন।
তিনি এও জানান, আগামীকাল ৩০ অক্টোবর তিনি রাজধানীতে এই বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজনও করতে যাচ্ছেন।
এমআই/এলআইএ/এমএস