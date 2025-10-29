চঞ্চল-নিশোর ছবির নায়িকা মেহজাবীন

চঞ্চল-নিশোর ছবির নায়িকা মেহজাবীন
ছোটপর্দার জনপ্রিয়তা পেরিয়ে এখন বড়পর্দায় নিয়মিত মেহজাবীন চৌধুরী। ইতোমধ্যেই তার মুক্তিপ্রাপ্ত ‘প্রিয় মালতী’ ও ‘সাবা’ সিনেমা দেশ-বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবার গুঞ্জন উঠেছে আলোচিত ‘দম’ সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই অভিনেত্রী। সিনেমাটির সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে, আফরান নিশো ও চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে মেহজাবীন এই সিনেমায় অভিনয় করছেন।
এ বিষয়ে ছবির পরিচালক রেদওয়ান রনি এখনো কোনো মন্তব্য করেননি। মেহজাবীনকেও মুঠোফোনে পাওয়া যায়নি। তবে সিনেমাটির সূত্র থেকে জানা গেছে, মেহজাবীন মূল নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন।
আরও পড়ুন
টালিউডের ‘বহুরূপী’ ফিরিয়ে দিলেন মেহজাবীন, মুখ খুললেন নির্মাতা
ডিভোর্স কামনা করায় যে জবাব দিলেন মেহজাবীন
এর আগে গুঞ্জন উঠেছিল, ‘দম’ ছবিতে অভিনয় করবেন পূজা চেরি। সেসময় পূজা বা প্রযোজনা সংস্থা কোনো মন্তব্য করেননি। এবার মেহজাবীনের নাম আসার পর অনেকে কৌতূহল প্রকাশ করছেন তবে কি পূজার পরিবর্তেই মেহজাবীন যোগ দিচ্ছেন!
শিগগিরই গুলশানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘দম’-এর সংবাদ সম্মেলন। সেখানে সিনেমাটি নিয়ে যাবতীয় কৌতূহল শেষ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়েছে গত সেপ্টেম্বর থেকে। শুধু বাংলাদেশ নয়, সৌদি আরব, জর্ডান ও কাজাখস্তানের বিভিন্ন লোকেশনে চলছে দৃশ্যধারণ। সিনেমার শুটিং অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে, যেখানে আন্তর্জাতিক লোকেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রযোজনা সংস্থা এসভিএফ, আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট ও চরকি যৌথভাবে সিনেমাটি নির্মাণ করছে।
এদিকে, মেহজাবীন বড়পর্দায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি সিনেমার সঙ্গে দর্শকদের আরও একবার অবাক করতে চলেছেন। তার অভিনয় ও উপস্থিতি ‘দম’-কে বছরের উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে একটি করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। সিনেমাটির প্রচারণা ও মুক্তি শিগগিরই ঘোষণা করা হবে।
মোটকথা চঞ্চল-নিশোর জুটি এবং মেহজাবীনের উপস্থিতি দর্শকদের জন্য এক নতুন আকর্ষণ এবং বড়পর্দার এক বিশেষ অভিজ্ঞতা বয়ে আনবে।
এলআইএ/জিকেএস