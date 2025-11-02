সেনাবাহিনীর বীরত্ব নিয়ে শফিক তুহিন ও প্রত্যয়ের গান

সেনাবাহিনীর বীরত্ব নিয়ে শফিক তুহিন ও প্রত্যয়ের গান
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা জানাতে এক বিশেষ গান প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শফিক তুহিন ও প্রত্যয় খান। ‘মানবতার জয় হোক’ শিরোনামে গানটির কথা লিখেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতিকার, সুরকার ও সংগীতশিল্পী শফিক তুহিন। গানটিতে সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন প্রত্যয় খান।
এ গান প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে। গত শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) থেকে গানের ভিডিওটি দেখা যাচ্ছে। ভিডিওটি নির্মাণ করেছেন তরুণ নির্মাতা কীশোর নীল। সেনাবাহিনীর বীরত্বগাঁথা, মানবিকতা ও দেশের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে গানটির চিত্রায়ণ হয়েছে মনোমুগ্ধকরভাবে।
শফিক তুহিন বলেন, ‘বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের দেশের গর্ব, আস্থা ও ভরসার প্রতীক। দেশের সংকটময় মুহূর্তে তারা মানবতার হাত বাড়িয়ে দেন। দেশের মানুষের কল্যাণে সেনাবাহিনীর অবদান সত্যিই অনন্য। তাই তাদের নিয়ে একটি গান করতে পারা আমার জন্য গর্বের ও আবেগের বিষয়। গানটি প্রকাশের পর থেকেই অসংখ্য শুভেচ্ছা ও প্রশংসা পাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, এই গানটি শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।’
তিনি আরও জানান, ‘গানটির পেছনে যারা সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যয়সহ সবার প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই এই গানটি তৈরি করেছি।’
গানের কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার প্রত্যয় খান বলেন, ‘এই গানটি আমার ক্যারিয়ারের একটি বিশেষ কাজ। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান জানাতে পেরে আমি গর্বিত। গানের প্রতিটি কথায় আছে দেশপ্রেম, আছে মানবতার জয়গান।’
‘মানবতার জয় হোক’ গানটি প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। পাচ্ছে প্রশংসা।
