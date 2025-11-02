কিংবদন্তি রুনা লায়লাকে নিয়ে উপন্যাস ‘মায়ার সিংহাসন’

কিংবদন্তি রুনা লায়লাকে নিয়ে উপন্যাস ‘মায়ার সিংহাসন’
বাংলা সংগীতের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে এক অনন্য উপন্যাস। কথাসাহিত্যিক আবদুল্লাহ আল মুক্তাদির লিখেছেন ‘মায়ার সিংহাসন’ নামের এই বইটি। প্রকাশ করছে চন্দ্রবিন্দু প্রকাশন। আগামী ১৭ নভেম্বর বইটি পাঠকদের হাতে পৌঁছাবে বলে জানা গেছে।
‘মায়ার সিংহাসন’ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে রুনা লায়লার সংগীতজীবনের আবির্ভাব, সংগ্রাম, সাফল্য এবং সময়ের সঙ্গে তার শিল্পীসত্তার বিবর্তন। এটি শুধু একটি জীবনীভিত্তিক উপন্যাস নয় বরং সুরের ভেতর দিয়ে মানুষের মনের ভ্রমণ। এমনটাই জানিয়েছেন লেখক।
আরও পড়ুন
এক যুগ পর রুনা লায়লা
এই প্রজন্মকে যেভাবে মূল্যায়ন করলেন রুনা লায়লা
উপন্যাসে রুনা লায়লার গানে লুকিয়ে থাকা প্রেম, একাকিত্ব, সময়ের আবেশ ও অনুভূতির বর্ণনা উঠে এসেছে গভীর শিল্পিত ভাষায়। লেখক শব্দের মাধ্যমে সুরকে ছুঁয়ে দেখেছেন, আর সেই সুর থেকে জন্ম নিয়েছে গল্পের চরিত্র ও আবেগ।
আবদুল্লাহ আল মুক্তাদির বলেন, ‘যখনই রুনা লায়লার কণ্ঠে গান শুনি মনে হয় আমি অন্য এক সময়ে পৌঁছে গেছি। যেখানে মানুষ ছিল কম, সুর ছিল বেশি। ‘মায়ার সিংহাসন’ আসলে সেই সুরভ্রমণের গল্প।’
প্রকাশনা সংস্থা চন্দ্রবিন্দু জানায়, ‘মায়ার সিংহাসন’ বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারা যুক্ত করবে। এটি গীতি-উপন্যাস হিসেবে পাঠকদের সামনে হাজির হবে। রুনা লায়লার শিল্পজীবনের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকে নির্মিত এই উপন্যাস হবে এক সুরময় শ্রদ্ধাঞ্জলি, যা পাঠকদের নিয়ে যাবে মায়া ও সংগীতের জগতে।
এলআইএ/এমএস