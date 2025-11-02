তোমার জন্য মনে জুটি ইয়াশ-তটিনী

তোমার জন্য মনে জুটি ইয়াশ-তটিনী
প্রায় সব ঘরানাতেই দাপুটে পদচারণা নির্মাতা শিহাব শাহীন এবার ফিরেছেন চরকির নতুন অরিজিনাল ফিল্ম নিয়ে। ‘তোমার জন্য মন’ শিরোনামের এই ফিল্মে রোমান্টিক গল্পের পাশাপাশি রয়েছে মফস্বলের পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুই তরুণের জীবনের অনুভূতি। ফিল্মটি ৫ নভেম্বর রাত ১২টায় (৬ নভেম্বর) চরকিতে মুক্তি পাবে।
ফিল্মটিতে অভিনয় করেছেন আলোচিত জুটি ইয়াশ রোহান ও তটিনী। নির্মাতা জানান, এমন একটি গল্প বলার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন একটি জুটি যাদের মধ্যে অনস্ক্রিন এবং অফস্ক্রিন বোঝাপড়া দু’ই আছে। ইয়াশ ও তটিনীকে সেই কারণেই নির্বাচিত করা হয়েছে।
তটিনী এতে পিউ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। চরিত্রটি আবেগপ্রবণ, সিদ্ধান্তহীন। একটি ঘটনা তার জীবনে আত্মোপলব্ধি ঘটায়।
অন্যদিকে ইয়াশ রোহানের চরিত্রের নাম রওনক। তরুণ এ চরিত্রটি নিজের পরিচয় ও কর্মে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। ইয়াশ বলেন, ‘শিহাব শাহীন ভাই স্ক্রিপ্ট পাঠানোর আগে আমার ডেটস চেয়েছিলেন। আমি ব্যস্ত ছিলাম, তবুও স্ক্রিপ্ট পড়ার পর মনে হলো কাজটা করা দরকার। সত্যি কাজটা করে আনন্দ পেয়েছি।’
‘তোমার জন্য মন’-এ আরও অভিনয় করেছেন সমু চৌধুরী, সাবিহা জামান, সালাহউদ্দিন লভলুসহ অনেকে।
এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন শিহাব শাহীন। এতে গান করেছেন ইমন চৌধুরী এবং আবহসংগীত করেছেন খৈয়াম সানু সন্ধি।
