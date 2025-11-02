আবারও সিনেমায় তানিয়া বৃষ্টি

আবারও সিনেমায় তানিয়া বৃষ্টি
ছোট পর্দার দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টি নাটকে নিয়মিত অভিনয় করলেও সিনেমায় তাকে বেশি দেখা যায়নি। দশ বছর আগে ২০১৫ সালে আকরাম খান পরিচালিত ‘ঘাসফুল’ সিনেমার মাধ্যমে রুপালি পর্দায় যাত্রা শুরু হয় তার। এরপর ২০১৯ সালে ‘গোয়েন্দাগিরি’ নামে আরেকটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন।
তবে তারপর আর সিনেমায় দেখা যায়নি এই অভিনেত্রীকে। তিনি দাবি করে এসেছেন, ভালো গল্প ও চরিত্র পাননি বলেই সিনেমায় হাজির হননি।
অবশেষে ব্যাটে বলে মিলেছে। দীর্ঘ বিরতির পর আবার সিনেমায় ফিরছেন অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টি। রায়হান খান পরিচালিত নির্মিতব্য 'ট্রাইব্যুনাল' নামের একটি সিনেমায় তাকে দেখা যাবে।
নির্মাতা রায়হান খান বলেন, ‘ট্রাইব্যুনাল’ অসাধারণ গল্পের সিনেমা। সিনেমা দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হবে বলে আমার ধারণা। 'ট্রাইব্যুনাল' সিনেমাটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে। এটি একটি কোর্টরুম ড্রামা, যা ক্রাইম থ্রিলারও। সিনেমাটির গল্প ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং প্রতিটি রায়ের পেছনের রাজনীতি নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।
সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, মৌসুমী হামিদ, আদর আজাদ, মৌসুমী হামিদ, রাকিব হোসেন ইভন, সায়রা আক্তার জাহানসহ অনেকেই।
