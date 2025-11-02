  2. বিনোদন

মালয়েশিয়ায় কেমন কাটলো পরীমনির দশ দিন

প্রকাশিত: ০৭:৫৭ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
পরীমনি

ঢাকাই সিনেমার আলোচিত অভিনেত্রী পরীমনি। এ তারকা মানেই খবর! প্রতি বছরই জন্মদিনে জমকালো আয়োজন করেন তিনি। তবে এবারের জন্মদিন দেশ নয়, পালন করেছেন বিদেশে। গন্তব্য ছিল মালয়েশিয়া!

গত ২৩ অক্টোবর জন্মদিন উদযাপন করতে ১০ দিনের সফরে মালয়েশিয়া উড়াল দেন পরী। রোদ, সমুদ্র আর রঙিন আলোয় মিশে কেটেছে তার সেই দশ দিন। শনিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়ে জানালেন, এই সফর ছিল একেবারেই বিশেষ ও স্মরণীয়।

পরীমনির ভাষায়, ‘দেশের বাইরে এভাবে ১০ দিনের সেলিব্রেশনের প্ল্যান এই প্রথম। আমাদের টিমে ছিল মোট সাতজন। আমার ছেলে, তার ন্যানি মোবারক, ম্যানেজার ভাই তুরান, আমার একমাত্র বন্ধু শাওন, প্রিয় মানুষ চঞ্চল, বরিশাইল্লা মনুজান নাইম আর আমি নিজে!’

নায়িকার বর্ণনা যেন রোমাঞ্চকর কোনো ট্রাভেল ডায়েরি, ‘যাওয়ার দিন হইহই করতে করতে গেলাম! কত ছবি-ভিডিও করলাম সারা পথ। ১০ দিন একসাথে কত রকম নতুন অভিজ্ঞতা হলো আমাদের। দুঃখ হলো, হাসি হলো, আনন্দ হলো-আর সারাজীবন মনে রাখার মতো অনেক সুন্দর স্মৃতি জমে গেল।’

তবে ভ্রমণের সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা না পাওয়ার কারণও জানিয়েছেন তিনি, ‘আমরা ঘুরতে যাওয়ার সময়টুকু সত্যি সত্যিই উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। আমি তো সিম কার্ডই কিনি নাই! তাই এখন থেকে ধীরে ধীরে ছবি-ভিডিও শেয়ার করবো। আর সব কৃতিত্ব শাওনের। ওই সব ক্যাপচার করেছে।’

পোস্টে সফরসঙ্গী সকলকে ট্যাগ দিয়ে পরীমনি লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে। আমার জীবনে তোমাদের পেয়ে আমি অনেক খুশি। ভালোবাসি সবাইকে।’

