কাঞ্চনা ছবির নতুন নায়িকা পুজা ও নোরা ফাতেহি

কাঞ্চনা ছবির নতুন নায়িকা পুজা ও নোরা ফাতেহি
দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় হরর-কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘কাঞ্চনা’। এই সিরিজের নতুন গল্পটি মুক্তি পাবে ‘কাঞ্চনা ৪’ নাম নিয়ে। অফিসিয়ালি ঘোষিত হয়েছে ছবিতে অভিনেত্রী হিসেবে যোগ দেবেন হালের দুই ক্রেজ পুজা হেজ ও নোরা ফাতেহি। এই সিরিজের মূল চরিত্রে রাঘব লরেন্স থাকছেন।
‘কাঞ্চনা ৪’ মূলত এই ফ্র্যাঞ্চাইজির পঞ্চম পর্ব হিসেবে হাজির হচ্ছে।
সিনেমার নির্মাতারা জানিয়েছেন, ‘আপনার গভীরতম ভয়ে, তিনি তার সৌন্দর্যে আপনাকে মুগ্ধ করবেন এবং আবদ্ধ করবেন। স্বাগত জানাই আমাদের দারুণ অভিনেত্রী পুজা হেজকে ‘কাঞ্চনা ৪’ ছবিতে। পুজা হেজ মূল নারী চরিত্রে থাকবেন, আর নোরা ফাতেহি সহ-নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন।’
‘কাঞ্চনা’ সিরিজের পূর্ববর্তী সিনেমাগুলো হলো মুনি (২০০৭), কাঞ্চনা (২০১১), কাঞ্চনা ২ (২০১৫), কাঞ্চনা ৩ (২০১৯)। প্রতিটি সিনেমা আত্মিকভাবে সংযুক্ত হলেও প্রতিটি ফিল্মে ভিন্ন কাস্ট থাকলেও রাঘব লরেন্স মূল চরিত্রে থাকেন।
রাঘব লরেন্স বর্তমানে ‘বেঞ্জ’ নামক নতুন সিনেমার শুটিংও করছেন। এটি লোকেশ কানাগরাজ সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের অংশ। এতে নিভিন পাওলি প্রধান খলনায়ক হিসেবে থাকবেন এবং ভাথি সিনেমার সমিউক্তা নারী প্রধান চরিত্রে থাকবেন।
পুজা হেজের অন্যান্য প্রকল্পে রয়েছে থালাপতি বিজয় পরিচালিত রাজনৈতিক অ্যাকশন ‘জনা নায়গান’। সেখানে তিনি ‘কায়াল’ চরিত্রে অভিনয় করবেন। এছাড়া ভরুন ধাওয়ানের ‘হাই জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’ ও একটি অঘোষিত দুলকর সালমান প্রজেক্টেও তিনি কাজ করছেন।
এদিকে নোরা ফাতেহির পরবর্তী প্রকল্প হল কন্নড় চলচ্চিত্র ‘কেডি: দ্য ডেভিল’। এতে তিনি ধ্রুব সর্জা ও সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে কাজ করবেন।
