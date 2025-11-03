সিনেমার পরও অসহায়দের খাইয়ে যাবেন তিনি

সিনেমার পরও অসহায়দের খাইয়ে যাবেন তিনি
শুরুর দিকে ইউটিউবে কনটেন্ট তৈরি করে পরিচিতি পান রাসেল মিয়া। পরবর্তীতে তিনি অভিনয় করেন ‘ভাইয়ারে’ নামের একটি সিনেমায়। ২০২২ সালে সিনেমাটি মুক্তির সময় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় নিজে ভ্যানগাড়িতে করে প্রচারণা চালিয়ে আলোচনায় আসেন এই অভিনেতা।
নতুন সিনেমা ‘গোয়ার’-এর প্রচারণায় এবার তিনি বেছে নিয়েছেন এক মানবিক পথ। এফডিসির প্রধান ফটকের সামনে নিজ হাতে রান্না করে পঞ্চাশোর্ধ্ব রিকশাচালক ও তেজগাঁও, মগবাজার, কারওয়ান বাজার এলাকার সড়কে থাকা মানসিক ভারসাম্যহীন অসহায় মানুষদের পেট ভরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন রাসেল মিয়া। জানালেন, এই কার্যক্রম তিনি চালিয়ে যাবেন।
এই ব্যতিক্রমী প্রচারণা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রাসেল মিয়া বলেন, ‘প্রচারণার একটা বাজেট তো থাকেই। প্রতিবারের মতো এবারও আমি চেষ্টা করেছি ভিন্ন কিছু করতে। প্রযোজককে বললাম, কোনো ফাইভ স্টার হোটেলে অনুষ্ঠান না করে রাস্তায় পড়ে থাকা অসহায় মানুষগুলোকে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে প্রচার শুরু করি। তিনি রাজি হয়ে যান। এই কাজটা করে মনে শান্তি পাচ্ছি।’
কতদিন এভাবে খাওয়ানো চালিয়ে যাবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি চেষ্টা করবো সিনেমা মুক্তির পরও এই উদ্যোগ চালিয়ে যেতে। একা না পারলে বন্ধুদের পাশে ডাকবো। অভিনয় করি নিজের শান্তির জন্য, কিন্তু এই কাজটা করতে দারুণ ভালো লাগছে।’
তিনি জানান, এফডিসির সামনে ৫ দিন চালিয়েছেন এই কার্যক্রম। এখন তিনি পরিকল্পনা করছেন ঢাকা মেডিকেল, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল, মুগদা হাসপাতাল, পঙ্গু হাসাপাতালসহ পাঁচটি হাসপাতালের সামনে অসহায়দের খাওয়াবেন তিনি।
সিনেমার গল্প প্রসঙ্গে রাসেল মিয়া জানান, ‘গোয়ার’ একটি গণমানুষের ছবি। গার্মেন্টস যোদ্ধা, কৃষক যোদ্ধা ও শহরের শ্রমজীবী মানুষের গল্প এতে উঠে এসেছে। সমাজের নানা স্তরের বাস্তব জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই চলচ্চিত্রে।
রকিবুল আলম রকিব পরিচালিত ‘গোয়ার’ সিনেমাটি আগামী ১৪ নভেম্বর সারাদেশে মুক্তি পাচ্ছে। এতে রাসেল মিয়ার সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন জলি, মিশা সওদাগর, মনজুর আলম, হেলেনা জাহাঙ্গীর, বড়দা মিঠু, নাসিমসহ অনেকে।
