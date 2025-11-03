মৌসুমীর জন্মদিনে ওমর সানী, ‘দূরে থেকেও আমরা কাছে এটাই বাস্তব’
চিত্রনায়িকা মৌসুমীর জন্মদিন মানেই তার স্বামী অভিনেতা ওমর সানীর কাছে বিশেষ অনুভূতির দিন। তবে গত দুই বছর ধরে এই দিনটি ঘটা করে উদযাপন করতে পারছেন না তিনি। কারণ প্রিয় স্ত্রী মৌসুমী এখন যুক্তরাষ্ট্রে। আর তিনি রয়েছেন দেশে। দূরে থাকলেও ফেসবুকে প্রিয়তমা স্ত্রীকে ভালোবাসা জানাতে ভুলেন না তিনি।
এবারেও মৌসুমীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা দিলেন ওমর সানী। দুটি ছবি পোস্ট করে ভালোবাসা জানিয়ে ওমর সানী ফেসবুকে লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন প্রিয়দর্শিনী মৌসুমী। দূরে থেকেও আমরা কাছে, এটাই বাস্তব।’
এসময় তিনি নিন্দুকদের সমালোচনা করে বলেন, ‘যারা আমাদেরকে নিয়ে উল্টাপাল্টা নিউজ করে ওরা হচ্ছে বো.....।’
২০২৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন মৌসুমী। মাঝে দেশে ফেরার কথা থাকলেও ফেরা হয়নি। তাই এবারের জন্মদিনও সেখানে উদযাপন করতে হচ্ছে। একইভাবে গত বছরও মৌসুমীর জন্মদিনটি দেশের বাইরে কাটে। গত বছর ওমর সানী ফেসবুকে জানিয়েছিলেন, ‘জন্মদিনে মৌসুমীকে পাশে না পেয়ে মন খারাপ। কিন্তু কিছু করার নেই, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় সব মেনে নিতে হবে।’
বিদেশে থাকলেও দেশের জন্মদিনগুলো মিস করেন মৌসুমী। গত বছর জন্মদিনে মৌসুমী জানিয়েছিলেন, ‘দেশে থাকলে ভক্তরা শুভেচ্ছা জানাতেন। কাছের কেউ কেউ বাসায় আসতেন কেক ও ফুল নিয়ে। বিদেশের মাটিতে বসে দেশের জন্মদিন উদযাপন খুব মিস করছেন।’
১৯৭৩ সালের আজকের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মৌসুমী। ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ ছবির মধ্য দিয়ে দেশের চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে তার। প্রথম ছবিতে তার নায়ক ছিলেন সালমান শাহ। অভিনয়ের পাশাপাশি গান গাওয়া, ছবি পরিচালনা এবং প্রযোজনাও করেছেন মৌসুমী।
প্রথম সিনেমা দিয়েই জনপ্রিয়তা পাওয়া এই নায়িকা সালমান শাহ ছাড়া ওমর সানীর সঙ্গে একাধিক সিনেমায় জুটি হয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। শুটিং থেকেই তাদের মধ্যে প্রেম শুরু হয়। একসময় গোপনেই তারা বিয়ের পথে হাঁটেন। পরে ঘটা করে বিয়ের আয়োজন করেন। মৌসুমী ও ওমর সানী দম্পতির সংসারে রয়েছেন দুই সন্তান ফারদীন ও ফাইজা।
মৌসুমী দীর্ঘ অভিনয়জীবনে উপহার দিয়েছেন অনেক ব্যবসাসফল ছবি। চলচ্চিত্রে অভিনয় করে সেরা অভিনেত্রী হিসেবে অর্জন করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।
এমআই/এলআইএ/জিকেএস