দেলুটীর মানুষেরা দেখলেন ‘দেলুপি’র প্রথম শো
দক্ষিণাঞ্চলের মাটি, মানুষ আর জীবনের গল্পে নির্মিত ‘দেলুপি’র উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয়ে গেল দেলুটীতে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পাইকগাছা উপজেলার দেলুটী ইউনিয়নের মানুষের জীবনের লড়াই তুলে ধরা হয়েছে সিনেমায়।
আজ (৫ অক্টোবর) বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয় গ্রামবাসীকে দেখানো হয় সিনেমাটি। যাদের জীবন নিয়ে সিনেমা, প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি আগে তাদের দেখিয়ে যাত্রা শুরু করলো মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের সিনেমাটি। আগামী ৭ নভেম্বর খুলনার লিবার্টি হলে ‘দেলুপি’ মুক্তি পাচ্ছে।
খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের বাস্তব ঘটনা, মানুষের কথাবার্তা, তাদের কষ্ট আর হাসি-কান্না দেখা যাবে এই সিনেমায়। দক্ষিণের মানুষের জীবন ও বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে ছবিটি নির্মিত হয়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে পাইকগাছার দেলুটী ইউনিয়নে চলে ছবির শুটিং। এ চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে স্থানীয় ভাষায়, অভিনয় করেছেন স্থানীয় শিল্পীরা।
খুলনায় মুক্তির পর ১০ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে প্রতিদিন চারটি করে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, ডুমুরিয়া ও দাকোপ উপজেলাতেও ছবিটি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
দেলুটী নামে এখানকার একটি ইউনিয়ন থেকেই সিনেমাটির নাম ‘দেলুপি’ দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিয়ন ঘিরে রাজনীতি, প্রেম, পরিবার, সামাজিক টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। ‘দেলুপি’র পরিচালক মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ‘এই অঞ্চলের মানুষ ঝড়, জলোচ্ছ্বাস আর নদীভাঙনের মধ্যেও বাঁচার চেষ্টা চালিয়ে যায়। সেই মানুষদের সংগ্রামই আমাকে এই সিনেমা তৈরিতে অনুপ্রাণিত করেছে।’ তিনি জানান, স্থানীয় শিল্পীরা এই অঞ্চলের বাস্তবতা বোঝেন বলেই তারা চরিত্রগুলোর সঙ্গে নিজেদেরকে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন। তাওকীর বলেন, ‘দেলুপি’ শুধু খুলনা নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার মানুষের দেখা উচিত। কারণ এই গল্পে তারা নিজেদের খুঁজে পাবেন।
প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন চিত্রনাট্যকার অমিত রুদ্র, অভিনয়শিল্পী চিরনজিৎ বিশ্বাস, অদিতি রায়, জাকির হোসেনসহ প্রযোজনা সংশ্লিষ্ট আরও অনেকে।
