  2. বিনোদন

হুমায়ুন আহমেদ সপ্তাহ

স্টার সিনেপ্লেক্সে একটি টিকিট কিনলে আরেকটি ফ্রি

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৭ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
স্টার সিনেপ্লেক্সে একটি টিকিট কিনলে আরেকটি ফ্রি
স্টার সিনেপ্লেক্সে হুমায়ুন আহমেদের সিনেমার টিকিট কিনলে আরেকটি ফ্রি

বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের নন্দিত স্রষ্টা হুমায়ুন আহমেদের জন্মদিনকে ঘিরে বিশেষ আয়োজন করছে স্টার সিনেপ্লেক্স। তার ৭৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মাল্টিপ্লেক্সটি ৭ থেকে ১৩ নভেম্বর আয়োজন করেছে ‘হুমায়ুন আহমেদ সপ্তাহ’।

এই সপ্তাহে স্টার সিনেপ্লেক্সে প্রদর্শিত হবে হুমায়ুন আহমেদ নির্মিত ও অনুপ্রাণিত জনপ্রিয় চারটি সিনেমা। সেগুলো হলো ‘দারুচিনি দ্বীপ’, ‘আমার আছে জল’, ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ এবং ‘নয় নম্বর বিপদ সংকেত’। দর্শকদের জন্য থাকছে বিশেষ অফার। একটি টিকিট কিনলে আরেকটি ফ্রি!

চারটি সিনেমার মধ্যে হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে ‘দারুচিনি দ্বীপ’ সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন তৌকীর আহমেদ। ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছিল। এতে জুটি হয়ে অভিনয় করেছিলেন চিত্রনায়ক রিয়াজ ও জাকিয়া বারী মম। একই বছরে মুক্তি পায় রম্যধর্মী ছবি ‘নয় নম্বর বিপদ সংকেত’। ২০০৮ সালে দর্শক মাতায় ‘আমার আছে জল’, আর হুমায়ুন আহমেদের শেষ ছবি ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ ২০১২ সালে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে জায়গা করে নেয় অস্কারের মনোনয়ন তালিকায়।

সিনেমাগুলো দেখা যাবে স্টার সিনেপ্লেক্সের সীমান্ত সম্ভার, সনি স্কয়ার এবং সামরিক জাদুঘর শাখায়।

প্রতিষ্ঠানটির মিডিয়া অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগের এজিএম মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘হুমায়ুন আহমেদ আমাদের সংস্কৃতির এক জাদুকরি নাম। তার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই এই আয়োজন। আশা করছি দর্শকরা আবারও তার সিনেমায় হারিয়ে যাবেন।’

স্টার সিনেপ্লেক্সের এই আয়োজনে সহযোগিতা করছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম।

এমআই/এলআইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম