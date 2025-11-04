‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও
অনেক দিন আগেই রায়হান রাফী পরিচালিত ভৌতিক গল্পের সিনেমা ‘আন্ধার’-এর ঘোষণা এসেছিল। তবে সেখানে অভিনয়শিল্পী কারা থাকছেন- এ নিয়ে ছিল নানা জল্পনা। কখনও শোনা গেছে সিয়াম আহমেদের নাম, আবারও কখনও-বা চঞ্চল চৌধুরীর!
অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সিনেমাটির অভিনয়শিল্পীদের নাম ঘোষণা করলেন রাফী। এতে কাজ করতে দেখা যাবে চঞ্চল চৌধুরী, নাজিফা তুষি ও সিয়াম আহমেদকে।
আরও পড়ুন
ঝামেলার ভয়ে কিছু বলেন না চঞ্চল চৌধুরী
জন্মদিনে নতুন চমকের আভাস দিলেন ‘হাওয়া’ নায়িকা তুষি
সোমবার (৩ নভেম্বর) দিবাগত রাতে ‘ক্রিপটিক ফেইট’ ব্যান্ডের ভোকালিস্ট শাকিব চৌধুরীর ‘গিক মিথ’ নামের একটি শো-তে এই ঘোষণা দেন নির্মাতা রাফী। জানান, ইতিমধ্যেই ‘আন্ধার’ ছবির শুটিং সম্পন্ন। এমনকি এবারই প্রথম নিজের চিরচেনা ছক ভেঙে অন্যকারও গল্পে কাজ করলেন তিনি।
এ প্রসঙ্গে রায়হান রাফী বলেন, ‘এতদিন পর্যন্ত আমার যেসব সিনেমা আপনারা দেখেছেন, বেশিরভাগ সিনেমার গল্প আমার ছিল। আমি লিখেছিলাম, পরবর্তীতে আমার সাথে কোনো কো-রাইটার লিখেছে। আমার ধারণা ছিল, আমি সাধারণত এ রকম সিনেমাই করব, যেগুলো আমি নিজে লেখি। কখনও ভাবিনি আমি অন্য কারও গল্পতে কাজ করব।
এই প্রথম আমি অন্য কারও গল্প নিয়ে কাজ করলাম। মুগ্ধ হয়ে কাজ করলাম, চিত্রনাট্য পড়ে মনে হয় যে এটা আমি বানাতে চাই। তারপর দুই বছর সেই স্বপ্ন লালন-পালন করে, সেই শুটিং ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছি। সেই সিনেমাটির নাম ‘আন্ধার’।’
তারপরই অভিনয়শিল্পীদের নাম ঘোষণা করেন এই নির্মাতা। জানা যায়, সিনেমাটিতে ‘গোয়েন্দা দেলোয়ার’ চরিত্রে থাকছেন সিয়াম আহমেদ। ‘শমসের’ চরিত্রে চঞ্চল চৌধুরী এবং ‘নাদিয়া’ চরিত্রে আছেন নাজিফা তুষি। এর আগে মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত ‘হাওয়া’ চলচ্চিত্রে চঞ্চল ও তুষিকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল।
এ ছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন মোস্তফা মনওয়ার, ফররুখ আহমেদ রেহান, আফসানা মিমি, গাজী রাকায়েত, স্বর্ণালী চৈতি ও তানজিকা আমিন।
যৌথভাবে আন্ধার-এর গল্প লিখেছেন গিটারিস্ট ও ব্যান্ড তারকা সাইদুস সালেহীন সুমন (বেজবাবা সুমন), শাকিব চৌধুরী ও আদনান আদিব খান। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন শাকিব চৌধুরী ও আদনান আদিব খান।
শাকিব চৌধুরীর মতে, সিনেমাটি হবে বাংলাদেশি সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত একটি ভৌতিক গল্প, যেখানে রহস্য, থ্রিলার, খুন ও আবেগ মিশে যাবে, যেমনটা পশ্চিমা ভৌতিক ছবিতে দেখা যায়।
এমআই/এলআইএ/এমএস