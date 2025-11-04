কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
বলিউডের নন্দিত অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। সম্প্রতি কানাডায় একটি শোতে অংশ নিতে যান তিনি। তবে এই শো তার জন্য বিতর্কের ঝড় বয়ে এনেছে। শোতে তিন ঘণ্টা দেরি করে হাজির হওয়ায় দর্শকরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে দর্শকরা ফুঁসতে দেখা গেছে। সামাজিক মাধ্যমে নানাভাবে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নেটিজেনরা। কেউ কেউ টিকিটের টাকাও ফেরত চাইলেন।

নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, দর্শক ছিলেন চরম বিরক্ত। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, টিকিটের মূল্য দিয়ে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে বাধ্য হওয়ায় তাদের সময় এবং অর্থ নষ্ট হয়েছে। শো শুরু না হওয়া পর্যন্ত দর্শকরা বসে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিছুতেই খুশি করতে পারেননি মাধুরী।

এমনকি শোতে কিছু দর্শক জানিয়েছেন, বিজ্ঞাপনে কোথাও বলা হয়নি যে মাধুরী মাঝে মাঝে গল্প বলবেন বা একেক গানে খুব সংক্ষেপে নাচবেন।

কনসার্টের উদ্যোক্তাদেরও কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। দর্শকরা অভিযোগ করেছেন, অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। কেউ বলছেন, ‘খুবই খারাপ ব্যবস্থাপনা হয়েছে।’ আবার কেউ লিখেছেন, ‘টাকা ও সময়ের অপচয়।’ এই ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় মাধুরী দীক্ষিতের কানাডা শো নিয়ে নানান কটূক্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

অভিযোগে বলা হচ্ছে, শোটি দর্শকের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। অনেকেই দাবি করেছেন, টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়া উচিত। শো আয়োজনের পরিকল্পনায় ঘাটতি ও দেরির জন্য দর্শকরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

তবে এ পর্যন্ত মাধুরী দীক্ষিত এই বিতর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। অভিনেত্রীর পেশাদারিত্ব নিয়ে সাধারণত কোনো প্রশ্ন ওঠে না বলিপাড়ায়। কিন্তু সম্প্রতি এই কানাডা সফর তার ‘পেশাদারিত্ব জ্ঞান’কেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

