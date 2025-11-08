  2. বিনোদন

আরিফিন শুভর প্লট ফিরিয়ে দিতে বললেন অনন্য মামুন

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৩ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
আরিফিন শুভর প্লট ফিরিয়ে দিতে বললেন অনন্য মামুন
আরিফিন শুভর প্লট ফিরিয়ে দিতে বললেন অনন্য মামুন

ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা আরিফিন শুভ। তার নামে বরাদ্দ হওয়া রাজউকের একটি প্লট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে চলছে ব্যাপক আলোচনা। বিষয়টি ঘিরে এবার শুভর পাশে দাঁড়ালেন নির্মাতা অনন্য মামুন।

২০২৩ সালে সংরক্ষিত কোটায় রাজউকের একটি ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দ হয়েছিল আরিফিন শুভর নামে। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সেই বরাদ্দ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে শুভর ভক্ত ও সহকর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

আরও পড়ুন
আমার কোনো ব্যবসা, ব্যাকআপ নেই: আরিফিন শুভ
দুঃস্বপ্নে কাটছে আরিফিন শুভর দিন

এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) অনন্য মামুন নিজের ফেসবুকে আরিফিন শুভর সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘অবিচার হয়েছে আমার বন্ধুর সঙ্গে। বর্তমান সরকারকে অনুরোধ জানাই, শুভর প্লটটা ফিরিয়ে দেওয়া হোক।’

তিনি আরও লেখেন, ‘ছেলেটা প্রচণ্ড সৎ। শুভ, তোমার সঙ্গে আমি আছি। তোমার মতো সৎ ও সাহসী মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। নতুন কিছু হবে, তুমি এখন বলিউডের শিল্প।’

উল্লেখ্য, রাজউকের সংরক্ষিত কোটা ১৩/এ ধারায় এমন ব্যক্তিরা প্লট পান যাদের নিজস্ব প্লট বা ফ্ল্যাট নেই। যারা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবদান রেখেছেন যেমন সংসদ সদস্য, বিচারপতি, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ বা সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা- তাদেরকেই এই প্লট দেয়া হয়।

এই ধারা অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ২৭ নভেম্বর বোর্ড সভার সিদ্ধান্তে উপ-পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) নায়েব আলী শরীফের স্বাক্ষরে আরিফিন শুভকে সেই প্লট বরাদ্দ দিয়েছিল রাজউক। বলা হয়ে থাকে, বঙ্গবন্ধু সিনেমায় নাম ভূমিকায় অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে প্লট তাকে উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছিল।

প্লট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে এখনো রাজউকের কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে অনন্য মামুনের পোস্টের পর বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে ঢালিউড অঙ্গনে।

এলআইএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

‘হাওয়া’র পর আবারও একসঙ্গে চঞ্চল-তুষি, আছেন সিয়ামও

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

কানাডায় গিয়ে বিতর্কে মাধুরী, টাকা ফেরত চাইলেন দর্শক

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম

যে দুই আসন থেকে এমপি নির্বাচন করবেন হিরো আলম