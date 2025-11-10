শাকিব খানের সিনেমায় বলিউডের জ্যাকি শ্রফ

শাকিব খানের সিনেমায় বলিউডের জ্যাকি শ্রফ
ঢালিউডের সুপারস্টার শাকিব খানের নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স’। এর নির্মাণকাজ চলছে। বরাবরের মতো শাকিবের এই সিনেমা নিয়েও চলছে নানা আলোচনা। আছে অনেক গুঞ্জনও। যার ধারাবাহিকতায় এবার শোনা যাচ্ছে, শাকিব অভিনীত ‘প্রিন্স’ সিনেমায় অভিনয় করবেন বলিউডের জাঁদরেল অভিনেতা জ্যাকি শ্রফ। বলার অপেক্ষা রাখে না, হঠাৎ ছড়ানো শাকিব খানের সিনেমায় বলিউডের জ্যাকি শ্রফ- এই গুঞ্জন ‘প্রিন্স’ সিনেমা নিয়ে শাকিব ভক্ত ও সিনেমাপ্রেমীদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে।
এ খবর যদি সত্যি হয়, তবে এটি বাংলাদেশ-ভারত যৌথ চলচ্চিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে।
বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমাটির কাজ চলছে জোরেশোরে। প্রযোজনা সূত্রের ঘনিষ্ঠ একটি মহল জানিয়েছে, জ্যাকি শ্রফের অংশগ্রহণ নিয়ে নির্মাতা দলের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ডিসেম্বরের শেষ দিকে ঢাকায় তার অংশের শুটিং হওয়ার কথা রয়েছে।
এ বিষয়ে শাকিব খান আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলছে, ‘এবারের গল্প, নির্মাণ এবং কাস্টিং সবকিছুই আলাদা করে ভাবা হচ্ছে। বড় চমক থাকছে ‘প্রিন্স’-এ।’
সিনেমার প্রযোজক দলও নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, ‘দুই দেশের তারকা একসঙ্গে কাজ করলে দর্শকের আগ্রহ বেড়ে যায়। এই সিনেমা সেই দিকেই যাচ্ছে।’
উল্লেখ্য, বলিউডে জ্যাকি শ্রফকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘জওয়ান’ ও ‘মাস্তান’ সিনেমায়। এবার যদি তিনি শাকিব খানের সঙ্গে পর্দা ভাগ করেন তবে এটি হবে বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য এক বড় সারপ্রাইজ।
এদিকে ছবির নির্মাতা দিদার জানিয়েছেন, ‘প্রিন্স’ সিনেমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। তার শুভকামনা পাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে ছবিটি ঘিরে। নেটিজেনদের অনেকে বলছেন, ‘নিশ্চয়ই ‘প্রিন্স’ হতে যাচ্ছে এমন এক সিনেমা যা বদলে দেবে বাংলা চলচ্চিত্রের ধারা।’
‘প্রিন্স’ সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে ২০২৬ সালের উৎসব মৌসুমে।
