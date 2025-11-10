রাজনীতিতে নামছেন ইমন চক্রবর্তী? যা বললেন সংগীতশিল্পী
সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাধিক অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীকে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কালীপূজাতেও ছিলেন তিনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে প্রশ্ন- তাহলে কি এবার রাজনীতির মঞ্চে দেখা মিলবে ইমনের?
এই প্রশ্নের জবাবে মুখ খুললেন ইমন নিজেই। আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে জল্পনা-কল্পনা তুঙ্গে। এর মধ্যেই একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ সংগীতশিল্পী বলেন, ‘দিদির বাড়িতে আমি কালীপূজার দিনও গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের যেভাবে যত্ন করেছেন, সেটা অকল্পনীয়। আমি, কাকু আর আমার স্বামী- আমরা তিনজনে গিয়েছিলাম। দিদি নিজে হাতে খাবার এনে দিয়েছেন, আমাকে দুটি শাড়ি উপহার দিয়েছেন। এমনকি তার ঘরও ঘুরে দেখিয়েছেন।’
তবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন ইমন- ‘তার মানে এই নয় যে, তিনি আমাকে ভোটে দাঁড়াতে বলবেন। দিদি আমার গান খুব ভালোবাসেন। আমার মনে হয়, তিনি আমার গানের গুণমুগ্ধ শ্রোতা, আমার অন্যান্য শ্রোতাদের মতোই। আমার কাছে যদি কোনো প্রস্তাব আসে, তখন নিশ্চয়ই ভাবব, আলোচনা করব। কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি।’
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ট্রেন্ডে যোগ দিয়েছেন ইমন। যেখানে শিল্পীরা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে নিজেদের কাজের প্রশংসা জানাচ্ছেন। ইমনও ইনস্টাগ্রামে এমন একটি পোস্ট শেয়ার করেন। সেখানে লেখা ছিল- ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমন চক্রবর্তীর সাম্প্রতিকতম পারফরম্যান্স, গান শ্রোতাদের ভীষণ মুগ্ধ করেছে। সুন্দর পরিবেশনা থেকে শুরু করে স্টেজে অসাধারণ পাওয়ার-প্যাকড মুহূর্ত, মানুষের উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। হয়তো অল্প সময়েই আমরা অনেক সুন্দর গান উপহার দিয়ে ফেলেছি।’
সব মিলিয়ে ইমন চক্রবর্তী এখন যেমন সংগীতে ব্যস্ত, তেমনি আলোচনায় রয়েছেন সম্ভাব্য রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েও। যদিও গায়িকার ভাষায়, ‘এখন আমার একমাত্র মনোযোগ গানেই।’
