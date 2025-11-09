রোমান্সের জাদু ছড়ালেন শাহরুখের পাকিস্তানি নায়িকা মাহিরা

রোমান্সের জাদু ছড়ালেন শাহরুখের পাকিস্তানি নায়িকা মাহিরা
দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে গতি পেয়েছে ‘নীলুফার’। এবার প্রকাশ পেয়েছে ছবিটির দ্বিতীয় গান ‘তুম হি হো’। আর সেই সঙ্গে ফের পর্দায় দেখা মিলেছে বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের পাকিস্তানি নায়িকা মাহিয়া্ খানের। তিনি ফিরেছেন ফাওয়াদ খানের সঙ্গে। ফাওয়াদ-মাহিরা জুটি সবসময়ই অনস্ক্রিনে ম্যাজিক তৈরি করে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।
দুজনকে একসঙ্গে দেখেই উত্তেজনায় মেতেছেন দর্শকরা। ছবিটি পাকিস্তানে মুক্তি পাচ্ছে আগামী ২৮ নভেম্বর।
ছবির প্রথম গান ‘তু মেরি’ প্রকাশের প্রায় দুই সপ্তাহ পর শুক্রবার এসেছে এই নতুন গানটি। ফাওয়াদ ও মাহিরা নিজেদের সোশ্যাল পোস্টে ছবির টিমের সঙ্গে একযোগে গানটি শেয়ার করেন। ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘‘তুম হি হো! ইয়ে কিসসা ম্যায় আগলি মুলাকাতে সুনাওঙ্গা!’ (তুমিই তো সেই, তোমার গল্প আমি পরের সাক্ষাতে বলব।”)
ছবিটি লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন আম্মার রাসুল। গানটি গেয়েছেন ও সুর দিয়েছেন জীশান (ভিকি) হায়দার। ভিডিওর শুরুতেই দেখা যায়, মাহিরা একটি খোলা মাঠে রেকর্ডার চালু করছেন। তার শান্ত চলাফেরার সঙ্গে ধীরে ধীরে ভেসে আসে পিয়ানোর মৃদু সুর, তারপর যোগ হয় ম্যান্ডোলিনের মেলোডি। যেন পুরোনো শহরের নীরব রোমান্সের আবেশ।
অন্যদিকে ফাওয়াদ খান মানসুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন এই ছবিতে। মানসুর একজন লেখক। তিনি নিজের বিশাল লাইব্রেরিতে হারিয়ে গেছেন চিন্তায়। অতীতের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে নীলুফার। যে কি না দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এক নারী। সেই চরিত্রে আছেন মাহিরা।
ধারণা করা হচ্ছে, সিনেমাটি মুক্তির পর বক্স অফিসে বেশ সাড়া পাবে।
